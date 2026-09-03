Странные пятна на ногах 4-летней девочки обнаружили опасную болезнь: ее спасла 2-летняя сестра

Апластическая анемия у ребенка: первым признаком стали пятна на ногах / © Pixabay

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На ногах четырехлетней Эммы Мелин из штата Юта, США, появились непонятные синяки и пятна, похожие на сыпь. Обычный визит к педиатру наконец обернулся для семьи борьбой с редким и опасным заболеванием, а шанс на выздоровление девочке дала ее двухлетняя сестра.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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До декабря 2025 семья Мелин с пятью детьми жила привычной жизнью. Однако за несколько дней до Рождества родители обратили внимание на изменения на ногах Эммы: на коже появились пятна, напоминавшие сыпь, а также синяки, происхождение которых они не могли объяснить.

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Мать девочки Аманда отвела ее к педиатру. После получения результатов анализов ребенка сразу же направили в больницу, где начали дополнительные обследования.

Что обнаружили врачи

Сначала речь шла, в частности, о возможности лейкемии. Впрочем, дальнейшая диагностика показала, что причина симптомов была другой: у Эммы обнаружили недостаточность костного мозга и тяжелую апластическую анемию.

При этом состоянии костный мозг не способен вырабатывать достаточное количество клеток крови. Речь идет об эритроцитах, которые переносят кислород, лейкоциты, помогающие организму противостоять инфекциям, и тромбоциты, необходимые для нормального свертывания крови.

Само уменьшение количества тромбоцитов могло объяснять синяки и пятна на ногах Эммы. Недостаток других клеток крови также представлял опасность: организму девочки было гораздо сложнее бороться даже с обычными инфекциями.

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После установления диагноза жизнь семьи фактически сосредоточилась вокруг больницы. Эмма провела там около двух месяцев, а ее мать почти постоянно оставалась рядом, потому что дочь боялась быть сама.

Шанс на выздоровление дала младшая сестра

Врачи пришли к выводу, что Эмми нужна трансплантация костного мозга. Потенциальных доноров стали искать среди членов семьи — и лучшим соответствием оказалась двухлетняя Люси.

Перед донорством младшая сестра прошла обследования и анализы. Как рассказывала Аманда, маленькая Люси повторяла, что будет смелой ради Эммы.

Трансплантация была проведена 17 февраля 2026 года. Перед процедурой Эмма прошла химиотерапию. Особенно тяжело девочка восприняла новость о том, что из-за лечения потеряют волосы. Мать успокаивала ее, что она отрастет, а до того ее можно будет покрасить в розовый цвет.

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Для Люси донорство не нуждалось в длительной госпитализации — домой она вернулась в тот же день. Эмме же понадобилось еще несколько недель в больнице.

Самый опасный период истек

11 марта Эмма наконец-то вернулась домой. В то же время из-за ослабленной иммунной системы ей приходилось избегать возможных источников инфекций, носить маску в общественных местах и регулярно приезжать на осмотры. Особое значение имели первые 100 дней после трансплантации. Этот период прошел без осложнений, а процедуру сочли успешной.

В конце мая Эмма вернулась в детскую больницу в Солт-Лейк-Сити уже не из-за ухудшения здоровья. Там она отметила свое пятилетие и завершение важнейшего этапа после трансплантации. Сотрудники больницы организовали для девочки праздник, а она символически позвонила в колокол.

Позже появился еще один важный для семьи знак возвращения к обычному детству — Эмма смогла пойти в кинотеатр.

После пережитого изменились и отношения сестер. По словам матери, Эмма стала лучше понимать, что именно Люси помогла ей поправиться, и между девочками возникла особенно близкая связь.

К моменту публикации материала в People Эмма продолжала находиться под наблюдением медиков, а ее иммунная система еще не восстановилась полностью. Однако тяжелый этап лечения девочка уже прошла, а трансплантация костного мозга от двухлетней сестры оказалась успешной.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Австралии шестилетний Коннор Дин умер из-за критической нехватки витамина С. Лишь после длительных обследований медики установили, что у мальчика развилась цинга — заболевание, которое сейчас диагностируют очень редко.

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