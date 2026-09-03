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Странные пятна на ногах 4-летней девочки обнаружили опасную болезнь: ее спасла 2-летняя сестра
Непонятные синяки и пятна на ногах четырехлетней Эммы оказались первым признаком тяжелой апластической анемии. Шанс на выздоровление девочке дала ее двухлетняя сестра.
На ногах четырехлетней Эммы Мелин из штата Юта, США, появились непонятные синяки и пятна, похожие на сыпь. Обычный визит к педиатру наконец обернулся для семьи борьбой с редким и опасным заболеванием, а шанс на выздоровление девочке дала ее двухлетняя сестра.
Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.
До декабря 2025 семья Мелин с пятью детьми жила привычной жизнью. Однако за несколько дней до Рождества родители обратили внимание на изменения на ногах Эммы: на коже появились пятна, напоминавшие сыпь, а также синяки, происхождение которых они не могли объяснить.
Мать девочки Аманда отвела ее к педиатру. После получения результатов анализов ребенка сразу же направили в больницу, где начали дополнительные обследования.
Что обнаружили врачи
Сначала речь шла, в частности, о возможности лейкемии. Впрочем, дальнейшая диагностика показала, что причина симптомов была другой: у Эммы обнаружили недостаточность костного мозга и тяжелую апластическую анемию.
При этом состоянии костный мозг не способен вырабатывать достаточное количество клеток крови. Речь идет об эритроцитах, которые переносят кислород, лейкоциты, помогающие организму противостоять инфекциям, и тромбоциты, необходимые для нормального свертывания крови.
Само уменьшение количества тромбоцитов могло объяснять синяки и пятна на ногах Эммы. Недостаток других клеток крови также представлял опасность: организму девочки было гораздо сложнее бороться даже с обычными инфекциями.
После установления диагноза жизнь семьи фактически сосредоточилась вокруг больницы. Эмма провела там около двух месяцев, а ее мать почти постоянно оставалась рядом, потому что дочь боялась быть сама.
Шанс на выздоровление дала младшая сестра
Врачи пришли к выводу, что Эмми нужна трансплантация костного мозга. Потенциальных доноров стали искать среди членов семьи — и лучшим соответствием оказалась двухлетняя Люси.
Перед донорством младшая сестра прошла обследования и анализы. Как рассказывала Аманда, маленькая Люси повторяла, что будет смелой ради Эммы.
Трансплантация была проведена 17 февраля 2026 года. Перед процедурой Эмма прошла химиотерапию. Особенно тяжело девочка восприняла новость о том, что из-за лечения потеряют волосы. Мать успокаивала ее, что она отрастет, а до того ее можно будет покрасить в розовый цвет.
Для Люси донорство не нуждалось в длительной госпитализации — домой она вернулась в тот же день. Эмме же понадобилось еще несколько недель в больнице.
Самый опасный период истек
11 марта Эмма наконец-то вернулась домой. В то же время из-за ослабленной иммунной системы ей приходилось избегать возможных источников инфекций, носить маску в общественных местах и регулярно приезжать на осмотры. Особое значение имели первые 100 дней после трансплантации. Этот период прошел без осложнений, а процедуру сочли успешной.
В конце мая Эмма вернулась в детскую больницу в Солт-Лейк-Сити уже не из-за ухудшения здоровья. Там она отметила свое пятилетие и завершение важнейшего этапа после трансплантации. Сотрудники больницы организовали для девочки праздник, а она символически позвонила в колокол.
Позже появился еще один важный для семьи знак возвращения к обычному детству — Эмма смогла пойти в кинотеатр.
После пережитого изменились и отношения сестер. По словам матери, Эмма стала лучше понимать, что именно Люси помогла ей поправиться, и между девочками возникла особенно близкая связь.
К моменту публикации материала в People Эмма продолжала находиться под наблюдением медиков, а ее иммунная система еще не восстановилась полностью. Однако тяжелый этап лечения девочка уже прошла, а трансплантация костного мозга от двухлетней сестры оказалась успешной.
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