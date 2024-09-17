Страшнее COVID-19: из Индии распространяется опасный вирус, от которого нет лекарства, уже есть первые жертвы

В Индии был зафиксирован второй смертельный случай от вируса Nipah. В штате Керала скончался 24-летний студент, ставший второй жертвой этого опасного заболевания с июля этого года. Ранее вирус погиб 14-летний мальчик. После смерти студента под наблюдение медиков попали 151 человек, который имел с ним контакт, чтобы предотвратить распространение болезни.

Об этом пишет Reuters.

У парня симптомы, в том числе лихорадка, проявились 4 сентября, и уже через пять дней он скончался. Результаты анализа крови, проведенного в Национальном институте вирусологии в Пуне, подтвердили заражение Nipah 9 сентября.

Всемирная организация здравоохранения считает Nipah одним из приоритетных патогенов из-за его способности вызвать эпидемии. На сегодняшний день не существует ни вакцины, ни специфических лекарств против этой болезни. Источником вируса являются плодоядные летучие мыши и свиньи, а сама болезнь может вызвать смертельную лихорадку, что приводит к отеку мозга. Среди симптомов могут быть лихорадка, рвота, респираторные нарушения, а в тяжелых случаях судороги, энцефалит и кома.

Напомним, ВОЗ предостерег об угрозе новой пандемии из-за смертельного вируса Nipah, который распространяется в Индии.

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