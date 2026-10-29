«Стреляет» в спине, когда наклоняете голову: почему такой симптом нельзя игнорировать

Почему «стреляет» в спине во время наклона головы / © Фото из открытых источников

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Представьте себе ситуацию: вы делаете абсолютно обыденное движение — скажем, просто наклоняете голову вперед, — и вдруг в этот самый момент по шее и всему хребту проносится резкий, жуткий импульс. По ощущениям, это похоже на то, что вас ударило током. Такой «прострел» в спине и шее может быстро отдать в руки или ноги, но длится он считанные секунды и мгновенно исчезает.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Почему наклон головы может вызвать ощущение «удара током» в спине

Многие списывают такие внезапные «прострелы» на неудачную позу во время сна, защемление нерва или банальный остеохондроз. Но врачи советуют быть осторожнее, ведь этот симптом иногда оказывается ранним тревожным звоночком очень серьезного неврологического расстройства — рассеянного склероза.

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В медицинской литературе это специфическое состояние получило название «симптом Лермитта». Его природа заключается в кратковременном сбое чувствительности, возникающем из-за нарушения нормальной работы нервных путей, расположенных в шейном сегменте спинного мозга.

Главным пусковым крючком всегда становится само сгибание шеи, хотя у некоторых пациентов такую реакцию могут спровоцировать более резкие движения, сильный кашель или чихание. Сам «электрический» эффект длится всего несколько секунд, но в течение дня он может повторяться снова и снова.

Не всегда «прострелы» болят. У кого-то они чувствуются как странная вибрация в теле, интенсивный бег муравьев, онемение или внезапная волна, которая стремительно спускается до кончиков пальцев ног. Главное коварство состоит в том, что сразу после окончания импульса человек чувствует себя абсолютно здоровым, поэтому часто просто игнорирует этот сигнал.

Важно понимать: симптом Лермитта — это не отдельная самостоятельная болезнь, а лишь индикатор того, что некоторые нервные волокна дают сбой.

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Почему появляется «электрический» эффект при рассеянном склерозе

Когда речь идет о рассеянном склерозе, имеется в виду хроническая иммуноопосредованная патология центральной нервной системы. При таком состоянии иммунитет ошибочно начинает атаковать собственные ткани организма, наносить вред головному мозгу, зрительным нервам и спинному мозгу.

Главной мишенью становится миелин — специальная защитная оболочка, покрывающая нервные волокна. Он гарантирует быструю и бесперебойную передачу нервных импульсов. Если эта оболочка рушится, связь между нейронами нарушается.

Когда воспалительный процесс затрагивает чувствительные пути шейного отдела, появляется тот самый симптом Лермитта. При наклоне головы внутреннее анатомическое положение тканей несколько меняется, создавая легкое механическое натяжение.

Возбужденные и чувствительные нервы реагируют на это аномальным всплеском активности, который мозг ошибочно расшифровывает как прохождение тока. То есть каждый раз во время такого приступа происходит повышенная реакция поврежденной нервной системы на обычное движение.

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Несмотря на то, что симптом Лермитта прочно вошел в классические учебники по неврологии как признак рассеянного склероза, он возникает не у всех. Различные медицинские исследования дают противоречивые данные: одни научные работы указывают, что с этим сталкивается примерно четверть пациентов с рассеянным склерозом, а другие источники называют треть или даже более высокие показатели.

Это проявление может появиться на любом этапе: как задолго до официального установления диагноза, так и спустя много лет после него. При этом отсутствие подобных «прострелов» отнюдь не исключает наличие рассеянного склероза, но и само их наличие не дает никакого права ставить диагноз самостоятельно.

Что еще может вызвать «электрический ток» в спине

Несмотря на то, что ощущение «прострелов» спины и шеи чаще ассоциируют именно с рассеянным склерозом, есть еще несколько вариантов, что это может быть.

Компрессия спинного мозга в шейном отделе. Сужение спинномозгового канала, серьезные протрузии или межпозвонковые грыжи создают постоянное механическое давление на нервные корни. Воспалительные процессы. К примеру, развитие поперечного миелита, возникающего вследствие инфекций или иммунных сбоев. Травмы и онкологические процессы. Последствия старых травм шеи, опухоли или отдаленные последствия лучевой терапии.

Особое внимание медики обращают на дефицит витамина B12. Это вещество жизненно необходимо для сохранения миелиновой оболочки и стабильной работы нейронов. Хроническая нехватка витамина приводит к тяжелым повреждениям нервных волокон и вызывает «удары током» в спине, серьезную слабость, шаткую походку, проблемы с координацией и общее онемение конечностей.

Причинами могут быть нарушения всасывания в желудочно-кишечном тракте, скудный рацион или побочное действие некоторых лекарств. В случае возникновения новых симптомов обратитесь к врачу.

Сопутствующие проявления и алгоритм обследования

Поскольку рассеянный склероз может поражать разные участки центральной нервной системы, клиническая картина всегда индивидуальна. Кроме специфических «прострелов» в шее больные часто жалуются на хроническую усталость, которая не исчезает после отдыха, проблемы со зрением, мышечную слабость, онемение и расстройства координации.

В таком случае нужно обратиться к семейному врачу или неврологу. Обследование начинается с тщательного опроса и оценки рефлексов, после чего обычно назначают инструментальную диагностику МРТ шейного и головного мозга, а также лабораторные тесты.

В большинстве случаев симптом Лермитта носит временный характер: он беспокоит несколько дней или недель, а затем исчезает. На его интенсивность влияют стресс, переутомление и жара. Поскольку само чувство длится лишь секунды, конкретного лекарства именно против этого «прострела» обычно не назначают — фокус всегда сосредотачивается на терапии первопричины.

Современные препараты, меняющие течение рассеянного склероза, могут эффективно затормозить иммунную атаку, снизить количество обострений и сохранить качество жизни пациента.

В то же время существуют тревожные состояния, которые требуют немедленного обращения за экстренной медицинской помощью:

внезапная и резкая слабость или онемение в половине тела;

стремительная потеря зрения или выраженное двоение в глазах;

сильные проблемы с речью или внезапная потеря координации;

стремительное исчезновение чувствительности в ногах, полная неспособность ходить или острые нарушения мочеиспускания.

Когда боль в спине становится симптомом рака

Напомним, обычная боль в спине и шее, которую часто списывают на остеохондроз, иногда может сигнализировать о серьезных опасностях, в частности об опухолях позвоночника, легких или метастазах.

В отличие от обычного дискомфорта, такая боль не исчезает в покое, усиливается ночью или после еды, а также не реагирует на привычные обезболивающие средства.

Как отмечают специалисты, такой симптом возникает из-за того, что новообразование давит на нервы или соседние органы. Кроме того, боль может отдавать в другие части тела, например в плечо или под лопатку, а также сопровождаться одновременной болью в животе.

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