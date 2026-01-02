- Дата публикации
Стремительно распространяется новый штамм гриппа: кто под угрозой и действуют ли вакцины
Пока больницы готовятся к пику госпитализаций в феврале, эксперты предостерегают, что нынешние вакцины могут быть менее эффективными против новой разновидности гриппа.
США охватила новая волна гриппа, вызванная мутировавшим штаммом H3N2. Известно, что перед агрессивной инфекцией уязвимы пожилые люди.
Об этом пишет The Washington Post.
Грипп в США
Заболеваемость гриппом в Соединенных Штатах продолжает расти — распространяется новый штамм вируса, который особенно тяжело переносят пожилые люди. Медики отмечают, что увеличение количества случаев связано с появлением новой разновидности гриппа, против которого, по опасениям специалистов по общественному здоровью, действующие вакцины могут действовать менее эффективно.
В то же время эксперты успокаивают: несмотря на то, что сезон еще не достиг своего пика, нынешний всплеск не выходит за пределы обычных показателей, а прививки, вероятно, все равно снижают риск тяжелых осложнений.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) фиксируют существенный рост количества госпитализаций, обращений в отделения неотложной помощи, амбулаторных приемов и смертей, связанных с гриппом. По прогнозам, пик эпидемического сезона ожидается в начале года — скорее всего, в феврале.
«Кажется, что рост достаточно стремительный, но он не является чем-то необычным. Мы часто наблюдаем, что сезоны гриппа развиваются быстро и интенсивно», — пояснила эпидемиолог и директор Центра по вопросам пандемий Школы общественного здоровья Университета Брауна Дженнифер Наццо.
Специалисты прогнозируют дальнейший рост количества больных после резкого подъема в течение последних недель. Станет ли этот сезон таким же сложным, как предыдущий, пока неизвестно, отметила Наццо. В прошлом году CDC зафиксировали 288 смертей детей, связанных с гриппом, — это самый высокий показатель со времен пандемии свиного гриппа H1N1 в течение 2009 — 2010 годов.
По словам эксперта, тяжелые сезоны гриппа обычно сменяют друг друга, «вероятно, из-за остаточного иммунитета после предыдущего года».
По подсчетам CDC, с начала нынешнего сезона гриппа, который стартовал в конце сентября и может продлиться до марта или даже апреля, уже зарегистрировано не менее 4,6 млн случаев заболевания, не менее 49 тыс. госпитализаций и примерно 1900 летальных случаев.
Новый штамм гриппа H3N2
Главной особенностью этого сезона стал новый штамм вируса. Подобные изменения не являются исключением, ведь грипп постоянно претерпевает мутации в процессе так называемого антигенного дрейфа — именно поэтому состав вакцин пересматривают и обновляют каждый год. Новый вариант относится к штамму H3N2 (грипп типа A) и, по информации CDC, он очень быстро стал доминирующим на территории США.
Эту разновидность вируса связывают с ранними и особенно тяжелыми вспышками гриппа в Японии, Канаде и Великобритании. В то же время эпидемиолог CDC Алисия Бадд отмечает, что, несмотря на активную циркуляцию штамма в США, общий уровень заболеваемости пока остается в пределах прогнозируемых значений.
«Мы не наблюдаем такого резкого раннего всплеска, который видели некоторые другие страны», — сказала Бадд.
Кому больше всего угрожает штамм H3N2 и эффективны ли вакцины против него?
Штамм H3N2 традиционно связывают с более высокими показателями госпитализаций и смертности среди пожилых людей. Новый вариант появился еще летом — после того, как американские производители вакцин окончательно утвердили формулу прививок на этот сезон. Из-за этого эксперты выражают беспокойство, что эффективность вакцин может быть ниже, а это, в свою очередь, может привести к росту количества тяжелых случаев и дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, которая параллельно противостоит другим зимним вирусам.
В Великобритании предварительные исследования показывают, что местные вакцины хорошо защищают от нового штамма, хотя их состав отличается от американских, отмечают специалисты.
По данным CDC, вакцинацию от гриппа получили около 40% взрослого населения США, а среди детей этот показатель еще ниже.
Наццо подчеркнула, что прививки остаются чрезвычайно важными, даже с учетом мутаций вируса.
«Вакцина от гриппа может не полностью предотвратить заражение, но она точно уменьшает риск госпитализации и может облегчить течение болезни или сократить ее продолжительность», — сказала она.
Грипп у детей и прививки
В Джексонвилле, штат Флорида, педиатр Памела Линдор из клиники Bluebird Kids Health уже фиксирует увеличение количества детей, у которых прямо во время школьных занятий внезапно появляются высокая температура, головная боль, сильная усталость и кашель. Если болезнь обнаруживают в первые один-два дня, врач назначает противовирусное лечение.
В то же время федеральные чиновники из администрации президента Дональда Трампа ставят под сомнение действующие рекомендации по вакцинации детей, заявляя, что в США детям делают слишком много прививок по сравнению с другими странами. В начале декабря Трамп инициировал пересмотр календаря вакцинации, в частности поставив под вопрос целесообразность ежегодных прививок детей от гриппа.
Линдор отмечает, что в течение многих лет сталкивается с нежеланием родителей делать детям ежегодные прививки от гриппа, даже тогда, когда они в целом поддерживают другие обязательные вакцины.
«Это, в определенной степени, огорчает, ведь хотя мы и видим много случаев гриппа в это время года, их могло бы быть значительно меньше, если бы люди охотнее вакцинировались», — сказала врач.
