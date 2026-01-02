Стремительно распространяется новый штамм гриппа: кто под угрозой и действуют ли вакцины

Грипп / © УНИАН

США охватила новая волна гриппа, вызванная мутировавшим штаммом H3N2. Известно, что перед агрессивной инфекцией уязвимы пожилые люди.

Об этом пишет The Washington Post.

Грипп в США

Заболеваемость гриппом в Соединенных Штатах продолжает расти — распространяется новый штамм вируса, который особенно тяжело переносят пожилые люди. Медики отмечают, что увеличение количества случаев связано с появлением новой разновидности гриппа, против которого, по опасениям специалистов по общественному здоровью, действующие вакцины могут действовать менее эффективно.

В то же время эксперты успокаивают: несмотря на то, что сезон еще не достиг своего пика, нынешний всплеск не выходит за пределы обычных показателей, а прививки, вероятно, все равно снижают риск тяжелых осложнений.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) фиксируют существенный рост количества госпитализаций, обращений в отделения неотложной помощи, амбулаторных приемов и смертей, связанных с гриппом. По прогнозам, пик эпидемического сезона ожидается в начале года — скорее всего, в феврале.

«Кажется, что рост достаточно стремительный, но он не является чем-то необычным. Мы часто наблюдаем, что сезоны гриппа развиваются быстро и интенсивно», — пояснила эпидемиолог и директор Центра по вопросам пандемий Школы общественного здоровья Университета Брауна Дженнифер Наццо.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост количества больных после резкого подъема в течение последних недель. Станет ли этот сезон таким же сложным, как предыдущий, пока неизвестно, отметила Наццо. В прошлом году CDC зафиксировали 288 смертей детей, связанных с гриппом, — это самый высокий показатель со времен пандемии свиного гриппа H1N1 в течение 2009 — 2010 годов.

По словам эксперта, тяжелые сезоны гриппа обычно сменяют друг друга, «вероятно, из-за остаточного иммунитета после предыдущего года».

По подсчетам CDC, с начала нынешнего сезона гриппа, который стартовал в конце сентября и может продлиться до марта или даже апреля, уже зарегистрировано не менее 4,6 млн случаев заболевания, не менее 49 тыс. госпитализаций и примерно 1900 летальных случаев.

Новый штамм гриппа H3N2

Главной особенностью этого сезона стал новый штамм вируса. Подобные изменения не являются исключением, ведь грипп постоянно претерпевает мутации в процессе так называемого антигенного дрейфа — именно поэтому состав вакцин пересматривают и обновляют каждый год. Новый вариант относится к штамму H3N2 (грипп типа A) и, по информации CDC, он очень быстро стал доминирующим на территории США.

Эту разновидность вируса связывают с ранними и особенно тяжелыми вспышками гриппа в Японии, Канаде и Великобритании. В то же время эпидемиолог CDC Алисия Бадд отмечает, что, несмотря на активную циркуляцию штамма в США, общий уровень заболеваемости пока остается в пределах прогнозируемых значений.

«Мы не наблюдаем такого резкого раннего всплеска, который видели некоторые другие страны», — сказала Бадд.

Кому больше всего угрожает штамм H3N2 и эффективны ли вакцины против него?

Штамм H3N2 традиционно связывают с более высокими показателями госпитализаций и смертности среди пожилых людей. Новый вариант появился еще летом — после того, как американские производители вакцин окончательно утвердили формулу прививок на этот сезон. Из-за этого эксперты выражают беспокойство, что эффективность вакцин может быть ниже, а это, в свою очередь, может привести к росту количества тяжелых случаев и дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, которая параллельно противостоит другим зимним вирусам.

В Великобритании предварительные исследования показывают, что местные вакцины хорошо защищают от нового штамма, хотя их состав отличается от американских, отмечают специалисты.

По данным CDC, вакцинацию от гриппа получили около 40% взрослого населения США, а среди детей этот показатель еще ниже.

Наццо подчеркнула, что прививки остаются чрезвычайно важными, даже с учетом мутаций вируса.

«Вакцина от гриппа может не полностью предотвратить заражение, но она точно уменьшает риск госпитализации и может облегчить течение болезни или сократить ее продолжительность», — сказала она.

Грипп у детей и прививки

В Джексонвилле, штат Флорида, педиатр Памела Линдор из клиники Bluebird Kids Health уже фиксирует увеличение количества детей, у которых прямо во время школьных занятий внезапно появляются высокая температура, головная боль, сильная усталость и кашель. Если болезнь обнаруживают в первые один-два дня, врач назначает противовирусное лечение.

В то же время федеральные чиновники из администрации президента Дональда Трампа ставят под сомнение действующие рекомендации по вакцинации детей, заявляя, что в США детям делают слишком много прививок по сравнению с другими странами. В начале декабря Трамп инициировал пересмотр календаря вакцинации, в частности поставив под вопрос целесообразность ежегодных прививок детей от гриппа.

Линдор отмечает, что в течение многих лет сталкивается с нежеланием родителей делать детям ежегодные прививки от гриппа, даже тогда, когда они в целом поддерживают другие обязательные вакцины.

«Это, в определенной степени, огорчает, ведь хотя мы и видим много случаев гриппа в это время года, их могло бы быть значительно меньше, если бы люди охотнее вакцинировались», — сказала врач.

Напомним, в США стремительно распространяется новый агрессивный подтип гриппа — «вариант К», который представляет критическую угрозу для детей и пожилых людей из-за риска тяжелого обезвоживания, дыхательной недостаточности и стойкой лихорадки. Врачи рассказали о симптомах.