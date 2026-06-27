Стресс физически изменяет структуру крови: ученые выяснили, как это происходит

Кровь / © pexels.com

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Психологический стресс влияет не только на эмоциональное состояние человека, но и запускает реальные биологические процессы в организме. Новое исследование показало, что даже кратковременное нервное напряжение способно изменять структуру крови.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Хотя учёные уже давно связывают длительный стресс с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, механизмы такого воздействия оставались не до конца понятными. Авторы нового исследования предположили, что важную роль в этом процессе играет окислительный стресс — состояние, при котором в организме резко возрастает количество свободных радикалов в ответ на психологическую нагрузку.

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Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели рандомизированное контролируемое перекрестное исследование с участием восьми здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый из них дважды проходил эксперимент с интервалом в одну неделю: во время одного визита находился в состоянии покоя, а во время другого проходил Триерский тест социального стресса — один из самых распространенных методов моделирования острой психологической нагрузки.

В ходе испытания добровольцы сначала должны были за пять минут подготовить речь, а затем выступить перед камерой и жюри, члены которого намеренно не проявляли никаких эмоций. Непосредственно перед выступлением у них забирали все записи. После этого участники выполняли задание по ментальной арифметике: считали в обратном порядке от 2003 года, каждый раз вычитая по 17. Если человек ошибался, ему приходилось начинать вычисления сначала.

У всех участников брали образцы крови до и после каждого сеанса. Уровень свободных радикалов определяли с помощью высокочувствительной электронно-парамагнитной резонансной спектроскопии. Также исследователи изучали структуру образующихся тромбов, чтобы оценить, как стресс влияет на свертываемость крови на микроскопическом уровне.

Результаты показали, что после пребывания в состоянии покоя состав крови практически не изменялся. Зато после стрессового теста учёные зафиксировали одновременный рост уровня свободных радикалов и заметные изменения в структуре тромбов. Они становились больше и плотнее, содержали больше фибрина — белка, составляющего основу кровяного сгустка. Кроме того, исследователи обнаружили признаки активации внутреннего механизма свертывания крови.

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В то же время гипотеза о том, что стресс вызывает свертывание крови из-за повышения плотности или вязкости крови, не подтвердилась. Никаких признаков её сгущения учёные не обнаружили. По их мнению, психологическая нагрузка в первую очередь изменяет свойства самого тромба, а не физические характеристики крови.

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты не означают, что одна стрессовая ситуация или тяжелый день непременно приведут к инфаркту или инсульту. Сердечно-сосудистые заболевания возникают под воздействием целого комплекса факторов. В то же время исследование помогает лучше понять, какие биологические процессы могут связывать психологический стресс с повышенным риском таких заболеваний.

Учёные также обратили внимание на ограничения исследования. В нём приняли участие лишь восемь молодых здоровых мужчин, поэтому для подтверждения выводов необходимы более масштабные исследования с участием женщин, людей старшего возраста и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи считают, что в будущем эти данные могут стать основой для новых подходов к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые будут учитывать не только психологическое воздействие стресса, но и биохимические изменения, которые он вызывает в организме.

Напомним, что преддиабет больше не считается лишь «первым звоночком» перед диабетом. Учёные установили, что приведение уровня сахара в норму может почти вдвое снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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