Студент играл в видеоигры четыре дня подряд: чем это закончилось
Медсестра предупредила об опасности многодневных игровых сессий.
На Тайване студент университета оказался в реанимации после непрерывного игрового марафона, длившегося четыре дня и три ночи.
О резонансном случае в соцсетях рассказала медсестра отделения интенсивной терапии Лин Тин, передает FTV news.
По ее словам, парень практически не отходил от компьютера, совершая лишь короткие перерывы на еду и посещение туалета. Несмотря на уговоры матери прекратить игру и отдохнуть, он продолжал онлайн-сессию почти без сна.
На четвертую ночь юноша потерял сознание. Перед этим он пытался встать, но внезапно закричал от сильной боли и упал. Его срочно госпитализировали, где врачи диагностировали разрыв мозговой артерии и массивное кровоизлияние.
Медики провели экстренное оперативное вмешательство, однако состояние пациента оставалось критическим. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и нуждался в медикаментозной поддержке для стабилизации АД. Несмотря на усилия врачей и надежды семьи, через несколько месяцев близкие приняли затруднительное решение отключить его от систем жизнеобеспечения.
В своем сообщении Лин Тин подчеркнула, что этот случай должен стать оговоркой для молодежи. Кровоизлияние в мозг - это риск не только для людей постарше. Хроническое недосыпание, переутомление, длительный стресс, курение и злоупотребление алкоголем могут ослаблять сосуды головного мозга. В сочетании с физическим истощением это способно повлечь за собой разрыв даже при отсутствии классических факторов риска — повышенного давления, высокого холестерина или диабета.
Специалисты отмечают, что длительное пребывание без сна и отдыха создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а игнорирование сигналов организма может иметь фатальные последствия.
