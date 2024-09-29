Студент из Гарварда за месяц съел 720 яиц и получил невероятные результаты: как это повлияло на него

25-летний Ник Норвиц решил в течение одного месяца съесть 720 яиц, чтобы проверить, как это повлияет на уровень его холестерина. В конце месяца житель Бостона обнаружил необычные результаты.

Ник, заканчивающий получать медицинскую степень в Гарварде, всегда любил ставить интересные эксперименты. Во время последнего он потреблял по 24 яйца в день, чтобы посмотреть, сможет ли это повлиять на его холестерин.

По словам студента, он ел яйца в разных формах: яичницу, вареные, омлеты, фаршированные, чтобы хоть немного сделать свой дневной рацион разнообразным. Яйца, как он сам говорит, довольно универсальный продукт, ведь их можно готовить разными способами, каждый раз получая что-нибудь новое.

Первые две недели Ник ел яйца на фоне низкоуглеводной диеты, но в последние две недели решил добавить в свой рацион больше углеводов. Главной целью его эксперимента было показать людям, как разные "рычаги" могут влиять на метаболизм и уровень холестерина у разных людей.

Он ожидал, что уровень холестерина остается на том же уровне, если он будет есть только яйца. Именно так и вышло. Однако, как только он добавил в свой рацион еще и углеводы, тот начал падать. Случилось так, по словам Ника, из-за метаболического смещения после адаптации к диете с низким содержанием углеводов.

Однако это не ключевая особенность, которой научился Норвиц после эксперимента. Он понял, что, подбирая лучшую диету для определенного человека, нужно в первую очередь учитывать ее первоначальное метаболическое состояние и цели, которые он ставит перед собой.

Некоторым людям, например, важно дольше жить, в то время как другие сосредотачиваются на здоровье сердечно-сосудистой системы или стремятся поддерживать в ремиссии воспалительное заболевание кишечника.

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