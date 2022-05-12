Суд признал виновными врачей в смерти 12-летнего мальчика, которые не распознали заворот кишечника по всем имеющимся симптомам

Суд признал виновными врачей в смерти 12-летнего мальчика, которые не распознали заворот кишечника по всем имеющимся симптомам

Вывод для обоих медиков – лишение свободы.

Николаевский районный суд признал виновными врачей в смерти 12-летнего жителя Тернополя Романа Кулака. Мальчик скончался почти пять лет назад.

О соответствующем решении, принятом сегодня, 12 мая, сообщила председатель Общественного совета при СБУ во Львовской области Галина Янко.

"Вывод для обоих врачей – лишение свободы, однако одному врачу 78 лет, ей фактически дали отсрочку от наказания. Для другого врача – хирурга – три года лишения свободы с запретом занимать соответствующую должность, но, наконец, применили амнистию", – объясняет она.

Для родителей, добавляет Галина Янко, было критически важно доказать вину врачей, потому что выходит пятилетний срок, когда этот факт можно было совершить, иначе дело могли закрыть. В то же время, врачи своей вины не признают и будут обжаловать решение в апелляционном суде.

Дело рассматривали сначала в Жидачевском, а затем еще и в Николаевском районном.

Мальчик скончался 27 июня 2017 года. Ребенок жаловался на внезапную сильную, острую боль в животе, парень не чувствовал левых ноги и руки. Бабушка вызвала скорую, ведь отец находился в командировке в Германии, а мать была на работе в Тернополе.

Медикиня, которая забирала молодого человека в Жидачевскую центральную районную больницу, диагностировала тепловой удар. В больнице сказали, что пищевое отравление, хотя все симптомы свидетельствовали о завороте кишечника. Диагностировали отравление, потому что малолетнего парня положили во взрослое инфекционное отделение.

По словам Владимира Кулака, на следующее утро, 21 июня, ребенка перевезли во Львовскую областную детскую больницу ОХМАТДИТ. Там срочно приступили к операции. Во время разреза врачи увидели ужасающий некроз. Сначала парню удалили 30 см тонкой кишки, затем оставшуюся часть тонкой кишки и часть толстой кишки. В первый день операция продолжалась весь день. Роману подключили аппарат искусственного дыхания, ввели в медикаментозный сон. Из-за некроза начал прогрессировать сепсис. 27 июня ребенка не стало.

Напомним, что в Житомирской области нашли мертвой 26-летнюю беременную женщину, которая исчезла вместе с мужчиной. Поиски пропавших супругов длились несколько дней. Тело 31-летнего мужчины обнаружили накануне.

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