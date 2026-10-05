Сухость и «песок» в глазах: почему во время отопительного сезона ухудшается зрение

Синдром сухого глаза / © Pexels

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Дискомфорт и сухость в глазах — проблема, с которой сталкивается каждый третий человек в мире. С наступлением осени и зимы это чувство нередко усиливается, ведь на зрение одновременно давит целый ряд неблагоприятных факторов: высушенный отоплением воздух в помещениях, многочасовое сидение перед экранами гаджетов и привычка реже моргать во время длительной концентрации. Рассказываем, как облегчить синдром сухого глаза.

Об этом пишет Budai Egészségközpont.

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Синдром сухого глаза: как облегчить симптомы во время отопительного сезона

Синдром сухого глаза может снизить качество жизни и продуктивность работы. Если обычная усталость глаз после тяжелого дня проходит благодаря отдыху, морганию или каплям, то полноценное заболевание имеет тяжелые симптомы и последствия. В частности, оно может привести к устойчивому раздражению поверхности глаза.

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Многие люди сначала не придают большого значения первым симптомам и игнорируют дискомфорт. Но впоследствии симптоматика может перерасти в постоянную боль, повышенное слезотечение и даже ухудшение четкости зрения.

«А поскольку население стареет и использование цифровых устройств становится все более популярным, ожидается, что синдром сухого глаза будут диагностировать все большему количеству людей. Поэтому особенное значение имеет ранняя диагностика. На начальной стадии справиться с проблемой гораздо проще, чем тогда, когда поверхность глаза уже получила повреждение», — говорит главный врач офтальмологического отделения Будайского медицинского центра Юдит Дамянович.

Во время отопительного сезона нагрузка на зрение сильно растет. Теплый воздух с низким уровнем влажности ускоряет испарение слезной жидкости, особенно в помещениях с избыточным обогревом или централизованной вентиляцией. Ситуация усугубляется, если в комнатах редко проветриваются или если в них не стоит увлажнитель воздуха.

Работа за монитором лишь усиливает дискомфорт. При фокусировании на телефоне или компьютере частота моргания снижается на 60–70%. Из-за этого слезная пленка теряет возможность равномерно распределяться, и отдельные участки роговицы пересыхают. Поэтому у вас может быть чувство «песка в глазах», слипание букв или размытое изображение.

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Те, кто использует контактные линзы, могут чувствовать все эти симптомы еще больше.

Как позаботиться о глазах осенью и зимой

Улучшить состояние зрения в повседневной жизни можно с помощью простых профилактических шагов.

Регулярно проветривайте комнату, поддерживайте оптимальный уровень влажности и чаще моргайте. Протирайте пыль в комнате, где проводите много времени. Если ваши глаза склонны к сухости, делайте короткие паузы раз в полчаса. Во время пауз смотрите вдаль на конкретные объекты, а затем на что-то вблизи. Не перегревайте комнату или офис, где работаете. Если вы носите контактные линзы, дополнительно увлажняйте глаза каплями. В ясную или ветреную погоду носите солнцезащитные очки, чтобы влага меньше испарялась из глаз.

Синдром сухого глаза: кто в группе риска

В группу повышенного риска синдрома сухого глаза входят люди, которые много работают за мониторами и в телефоне, студенты, которые учатся онлайн, а также люди, которые много читают.

Кроме того, в группе риска — люди, которые носят контактные линзы.

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Особенно чувствительными к состоянию глаз должны быть женщины в период менопаузы и люди пожилого возраста, поскольку с годами меняется функционирование конъюнктивы и слезных желез.

Пациенты, которые принимают антигистаминные, антидепрессанты или отдельные препараты от повышенного давления, способные снижать продуцирование слезы или менять ее состав, тоже должны принимать во внимание синдром сухого глаза.

Последняя категория — люди с системными или иммунными заболеваниями.

Когда идти к врачу

Если симптомы появляются лишь изредка и имеют легкую форму, сначала можете использовать увлажняющие капли для глаз, так называемые «искусственные слезы». Они помогают заполнить глаз влагой и снять чувство жжения или постороннего тела.

Если же неприятные симптомы появляются часто, вам придется обратиться к врачу. Например, если дискомфорт длится несколько дней, усиливается, сопровождается болью, покраснением, повышенным слезоотделением или размытостью изображения.

Если симптомы не улучшаются, лучше обратиться за советом к офтальмологу, чем покупать разные виды капель», — добавляет офтальмолог.

Отсутствие лечения при длительном течении болезни чревато серьезными осложнениями — рубцеванием конъюнктивы, прорастанием сосудов в роговицу или ее поражением. Эти состояния могут негативно повлиять на способность управлять автомобилем и выполнять повседневную работу.

«Даже при отсутствии жалоб нужно регулярно посещать офтальмолога. До 35 лет профилактический осмотр рекомендуется проходить раз в два года, а после этого возраста — каждый год. Тем, у кого в семье были заболевания глаз, независимо от возраста, нужно проходить обследование, по меньшей мере, раз в год», — отмечает доктор Юдит Дамянович.

Можно ли с помощью витаминов улучшить зрение

Напомним, витамины для глаз действительно могут поддерживать здоровье зрения, но они не являются быстрым или универсальным решением. Как пояснила хирург-офтальмолог Ольга Денисюк, главный механизм их действия — постепенное влияние на пигменты и клетки сетчатки.

Это помогает улучшить его функциональное состояние, особенно в условиях повышенной нагрузки или наличия дефицитов. Ключевое преимущество правильно подобранных витаминов состоит в профилактике.

Они помогают поддерживать функции глаз в долгосрочной перспективе и предотвращать развитие возрастных заболеваний сетчатки, работая на опережение, а не только на устранение последствий.

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