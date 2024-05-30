Супербуря разгромила Землю 9200 лет назад: ученые обеспокоены, готовы ли мы к следующей

Разрушительные солнечные бури могут поразить в момент, когда мы меньше их ожидаем.

Ученые нашли следы древней солнечной бури, разгромившей Землю 9200 лет назад.

Об этом пишет Space.com.

Находки не на шутку озаботили ученых. Они убеждены, что, несмотря на свой высокий уровень развития, человечество не готово к новой подобной супербуре.

Последствия солнечной супербури

Мощная буря является одним из сильнейших взрывов солнечной погоды, когда-либо обнаруженных. Но если бы что-то подобное произошло сейчас – современные коммуникационные системы были бы уничтожены.

Ученых беспокоит то, что давняя супербуря произошла не в пиковый период солнечной активности, а наоборот, во время солнечного минимума в течение 11-летнего цикла.

Это значит, что разрушительные солнечные бури могут поразить в мгновение, когда мы меньше всего их ожидаем, и что Земля может быть не готова, когда придет следующая супербуря.

"Крайне важно проанализировать, что эти события могут означать для современных технологий и как мы можем защитить себя", – сказал соавтор исследования Раймунд Мушелер из Лундского университета в Швеции

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