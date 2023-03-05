Суперпродукты, которые помогают замедлить старение после 40

Со временем наш организм претерпевает многие изменения. Естественно, старение увеличивает риск некоторых заболеваний. К счастью, есть суперпродукты, которые можно употреблять регулярно, чтобы замедлить этот процесс.

Термин "суперфуд" часто используют, но что он на самом деле означает?

По данным клиники Кливленда (англ. Cleveland Clinic — базирующийся в Кливленде, штат Огайо), нет четкого определения того, что можно считать суперпродуктом, а что нет. По сути, это все, что содержит много разных питательных веществ и имеет минимальную калорийность.

Существуют суперпродукты, содержащие питательные вещества, которые связывают с замедлением процесса старения.

"Некоторые наши потребности в питании могут меняться с возрастом, поэтому некоторые суперпродукты в рационе помогут людям вести здоровый образ жизни с возрастом", — говорит Лорен Манакер, американский диетолог и автор книги The First Time Mom's ("Кулинарная книга для беременных").

Хотя существует много суперпродуктов, помогающих замедлить старение в 50, 60, 70 лет, мы хотели сосредоточиться особенно на возрасте 40+. Во-первых, 40 – это идеальное время, чтобы начать устанавливать здоровые привычки. А во-вторых, в 40 лет ваш организм начинает претерпевать определенные изменения, такие как потеря мышечной массы, гормональный дисбаланс, связанный с менопаузой и т.д.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о суперпродуктах, которые диетологи рекомендуют вводить в свой рацион в возрасте 40+ для замедления старения.

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Фисташки

"Свободные радикалы атакуют и повреждают здоровые клетки, что способствует воспалению и накоплению окислительного стресса", — говорит Манакер.

В совокупности это может ускорить старение на клеточном уровне, а также играет основополагающую роль в развитии хронических заболеваний, включая болезни сердца и рак. Медики рекомендуют продукты, богатые антиоксидантами, чтобы оградить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами в организме.

По словам Манакер, фисташки помогают бороться со свободными радикалами благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Исследование, проведенное Корнельским университетом и опубликованное в журнале Nutrients, показало, что фисташки обладают высокой антиоксидантной способностью, конкурирующей с популярными продуктами, содержащими антиоксиданты, включая чернику, гранаты и т.п.

Данные показывают, что употребление горсти фисташек в пределах обычной диеты может положительно повлиять на старение клеток и продолжительность жизни людей с преддиабетом. Фисташки также содержат лютеин, каротиноид-антиоксидант, помогающий поддерживать зрение в норме.

Лосось

Еще один замечательный суперфуд, помогающий замедлить процесс старения, – лосось. Также добавим и многие другие виды жирной рыбы.

"Лосось является прекрасным источником нежирного белка, питательного вещества, важного для поддержания мышечной массы, особенно для пожилых и людей среднего возраста", — говорит Лиза Янг, терапевт, автор книги "Наконец-то сыт, наконец стройный".

Лосось также богат омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить риск сердечных заболеваний.

Исследование, опубликованное в Neurology, показало, что люди в возрасте 40-50 лет, чьи эритроциты содержат более высокий уровень омега-3, обладали лучшими когнитивными функциями, чем люди с низким уровнем омега-3 в организме.

Клюква

Если вы любитель клюквы или клюквенного сока, вам повезло, поскольку этот суперпродукт замедляет старение.

Клюква содержит растительные соединения, которые замедляют процесс старения, особенно если сосредоточиться на когнитивном старении.

Есть доказательства того, что потребление одной небольшой чашки клюквы ежедневно в течение трех месяцев улучшает производительность памяти и работу нервной системы.

Кроме когнитивных преимуществ этой ягоды, она также является источником витамина С, питательного вещества, что помогает организму бороться с воздействием свободных радикалов на стареющую кожу.

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Помидоры

Томаты являются важным суперпродуктом, помогающим замедлить старение.

Некоторые продукты красного цвета, такие как помидоры, содержат антиоксидант ликопин, который борется со свободными радикалами, возникающими с возрастом. Ликопин, являющийся растительным соединением, также содержится в арбузе и розовом грейпфруте, известный своими многочисленными преимуществами для здоровья.

Установлено, что высокое потребление ликопина помогает снизить уровень холестерина, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и даже рака простаты у мужчин. И, в дополнение ко всем этим преимуществам против возрастных заболеваний, ликопин, как известно, помогает снизить фотоповреждение кожи.

Клубника

"Клубника является источником витамина С и растительных соединений", — говорит Манакер.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Болезнь Альцгеймера", витамин С защищает организм от возрастного снижения когнитивных функций.

"Некоторые данные показывают, что употребление ягод более двух раз в неделю может замедлить когнитивное старение на 2,5 года", — говорит Манакер.

Ягоды также могут помочь защитить наши клетки от повреждения свободными радикалами и снизить риск сердечных заболеваний и рака.

Темно-зеленая листовая зелень

Листовая зелень, такая как шпинат, богата витаминами Е и К, которые могут предотвратить потерю памяти и снижают скорость старения мозга.

Исследование, безусловно, тоже это подтверждает. В работе, опубликованной Американской академией неврологии, представлено заключение: одна порция листовой зелени в день помогает снизить возрастные ухудшения когнитивных функций.

Но на этом польза темной листовой зелени не заканчивается. Темная листовая зелень не только улучшает ваше когнитивное здоровье с возрастом, но, по словам специалистов, содержит каротиноиды, защищающие слизистую глаз от окислительного повреждения. А шпинат, в частности, богат еще и антиоксидантами, витаминами А и С, которые помогают защитить сердце.

Напомним, что фисташками нельзя злоупотреблять людям с гипертонией, ведь соль, входящая в состав готового продукта, может повышать давление.

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