Супругов из Бучи и пациентку с Харьковщины, пострадавших во время оккупации, эвакуировали за границу для протезирования

Супругов из Бучи и пациентку с Харьковщины, пострадавших во время оккупации, эвакуировали за границу для протезирования

Минздрав в сотрудничестве с Европейской Комиссией обеспечил медицинскую эвакуацию еще одной группы пострадавших от военной агрессии РФ украинцев за границу для лечения.

В частности, были эвакуированы супруги из Бучи и пациентка из Харьковщины — люди пострадали во время оккупации и нуждаются в протезировании и последующей реабилитации.

Об этом сообщили в Минздраве.

Напоминаем, что отправка на лечение за границу пострадавших осуществляется практически каждый день.

Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами, а также при активном содействии областных военных администраций и медучреждений, поддержке Государственная пограничная служба Украины и Государственная миграционная служба Украины, эвакуирует взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, лечить в Украине сложно.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.