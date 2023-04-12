Существует ли польза от умеренного употребления алкоголя: опубликованы результаты масштабных исследований

Исследователи утверждают, что полезное влияние на здоровье от умеренного употребления алкоголя не основывается на крепком научном основании.

Ученые из Канадского института исследования употребления веществ при Университете Виктории проанализировали 107 исследований, опубликованных с января 1980 года по июль 2021 года, в которых участвовали 4,8 миллиона человек. Исследователи установили, что люди, употреблявшие менее одной унции этанола — формы алкоголя, содержащейся в пиве, вине и спиртных напитках — не показывали значительного увеличения продолжительности жизни по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь.

Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open, сообщает Financial Express.

Несмотря на то, что негативные последствия воздействия алкоголя на организм хорошо известны, ранее проведенные исследования показали, что его умеренное употребление может оказать некоторые полезные воздействия на здоровье. Однако в результате нового исследования было обнаружено, что это, возможно, не так.

Исследователи утверждают, что "идея о том, что умеренное употребление алкоголя оказывает полезное влияние на здоровье, не основывается на крепком научном основании".

Также в новом исследовании установлено, что у женщин, употреблявших одну или более унций алкоголя в день, и у мужчин, употреблявших полторы или более унций в день, значительно увеличивалась общая смертность.

В ходе исследования ученые использовали все доступные опубликованные исследования на тему связи употребления алкоголя с общей смертностью. Однако они утверждают, что требуются более качественные исследования.

Напомним, отказ от алкоголя может серьезно изменить вас и эти изменения будут вам на пользу.

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