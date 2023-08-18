Свекла полезная, но не всем: когда нельзя есть красный овощ

Свекла — одна из самых популярных овощей среди украинцев. Он содержит множество витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако есть люди, которым нельзя есть красную свеклу. Все о пользе и вреде этого продукта читайте в материале.

Что лечит красная свекла

Свекла богата антиоксидантами, защищающими клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов. Это также укрепляет иммунитет, снижая риск простудных заболеваний. Особенно сильным антиоксидантом, содержащимся в свекле, является бетаин. Он оказывает благоприятное воздействие на здоровье печени, помогает восстановлению ее клеток и защищает орган от вредного воздействия.

Также в свекле есть клетчатка, которая способствует хорошему пищеварению и насыщает. Это свойство овоща особенно полезно тем, кто хочет сбросить вес. Свекла дополнительно поддерживает здоровую микрофлору кишечника и предотвращает запоры.

В свекле содержатся нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и помогающий снизить артериальное давление. Поэтому они считаются особенно полезным продуктом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и могут помочь снизить риск инфаркта.

Чем полезна свекла для женщин? Из-за большого количества марганца, бора и железа он оказывает положительное влияние на кровь и помогает восстановить кровопотерю после ментруации. Рекомендуют употреблять свеклу и во время менопаузы, ведь она помогает восстановить гормональный фон.

Специалисты утверждают, что сырая красная свекла полезнее вареной, ведь в ней хранится больше витаминов и питательных веществ. Однако вареный овощ не только сохраняет большинство витаминов и минералов, но и лучше усваивается при проблемах с ЖКТ, снижая влияние кислоты на кишечник.

Когда нельзя есть красную свеклу

Вареная и сырая красная свекла: польза и вред / Фото: pixabay.com

Несмотря на многочисленные преимущества красной свеклы для здоровья, есть этот овощ можно далеко не всем. Есть люди, которым нужно сократить его употребление или совсем исключить свеклу из рациона:

Мочекаменная и желчнокаменная болезнь — из-за содержания оксалатов употребление свеклы может способствовать образованию камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях;

— из-за содержания оксалатов употребление свеклы может способствовать образованию камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях; Сахарный диабет — из-за содержания сахара и высокого гликемического индекса;

— из-за содержания сахара и высокого гликемического индекса; Болезни желудочно-кишечного тракта — свекла имеет слабительный эффект, поэтому может быть противопоказан синдромом раздраженного кишечника и диареи;

— свекла имеет слабительный эффект, поэтому может быть противопоказан синдромом раздраженного кишечника и диареи; Гипотония – большие порции свеклы могут вызвать резкое снижение АД.

Сколько свеклы можно съесть в день

Здоровому человеку врачи рекомендуют употреблять 100-200 г свеклы ежедневно в любом виде. Вечером овощ также можно есть, но постараться сделать это за два часа до сна.

Свекла – полезные и питательные овощи, содержащие немало минералов, витаминов. Однако перед тем, как включить его в свой рацион, следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

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