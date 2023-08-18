Свекла полезная, но не всем: когда нельзя есть красный овощ

Свекла — одна из самых популярных овощей среди украинцев. Он содержит множество витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако есть люди, которым нельзя есть красную свеклу. Все о пользе и вреде этого продукта читайте в материале.
Что лечит красная свекла
Свекла богата антиоксидантами, защищающими клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов. Это также укрепляет иммунитет, снижая риск простудных заболеваний. Особенно сильным антиоксидантом, содержащимся в свекле, является бетаин. Он оказывает благоприятное воздействие на здоровье печени, помогает восстановлению ее клеток и защищает орган от вредного воздействия.
Также в свекле есть клетчатка, которая способствует хорошему пищеварению и насыщает. Это свойство овоща особенно полезно тем, кто хочет сбросить вес. Свекла дополнительно поддерживает здоровую микрофлору кишечника и предотвращает запоры.
В свекле содержатся нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и помогающий снизить артериальное давление. Поэтому они считаются особенно полезным продуктом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и могут помочь снизить риск инфаркта.
Чем полезна свекла для женщин? Из-за большого количества марганца, бора и железа он оказывает положительное влияние на кровь и помогает восстановить кровопотерю после ментруации. Рекомендуют употреблять свеклу и во время менопаузы, ведь она помогает восстановить гормональный фон.
Специалисты утверждают, что сырая красная свекла полезнее вареной, ведь в ней хранится больше витаминов и питательных веществ. Однако вареный овощ не только сохраняет большинство витаминов и минералов, но и лучше усваивается при проблемах с ЖКТ, снижая влияние кислоты на кишечник.
Когда нельзя есть красную свеклу
Несмотря на многочисленные преимущества красной свеклы для здоровья, есть этот овощ можно далеко не всем. Есть люди, которым нужно сократить его употребление или совсем исключить свеклу из рациона:
- Мочекаменная и желчнокаменная болезнь — из-за содержания оксалатов употребление свеклы может способствовать образованию камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях;
- Сахарный диабет — из-за содержания сахара и высокого гликемического индекса;
- Болезни желудочно-кишечного тракта — свекла имеет слабительный эффект, поэтому может быть противопоказан синдромом раздраженного кишечника и диареи;
- Гипотония – большие порции свеклы могут вызвать резкое снижение АД.
Сколько свеклы можно съесть в день
Здоровому человеку врачи рекомендуют употреблять 100-200 г свеклы ежедневно в любом виде. Вечером овощ также можно есть, но постараться сделать это за два часа до сна.
Свекла – полезные и питательные овощи, содержащие немало минералов, витаминов. Однако перед тем, как включить его в свой рацион, следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.
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