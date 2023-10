Свиная вырезка и не только: список неожиданных продуктов, способствующих потере жира

Разочарование, связанное с попытками похудеть, может заставить многих людей воспользоваться таблетками или чаем для "сожжения жира". К сожалению, эти продукты не только не работают в долгосрочной перспективе, но могут быть вредными для вашего здоровья.

Когда вы пытаетесь похудеть, довольно часто именно продукты, которые вы можете добавить могут изменить ситуацию к лучшему — об этом говорится в адаптации материала Eat This, Not That.

Прежде чем перейти к списку этих продуктов, важно понять, что подразумевается под “сжигающими жир” продуктами. Нет продуктов, которые сами по себе могут помочь вам это сделать. Зато речь идет о поддержании здорового образа жизни и включении здоровой пищи в свой рацион.

"Важно понимать, что хотя определенные продукты могут немного ускорить метаболизм или помочь в управлении весом, сами по себе они не волшебные решения", — говорит Эми Гудсон, доктор медицинских наук.

“Для того чтобы похудеть, нужно сочетать разные продукты. Чтобы потерять жир, необходимо сочетание здорового питания, регулярных физических упражнений и других факторов здорового образа жизни», – добавляет она.

Нижеследующие продукты, сжигающие жир, содержат определенные питательные вещества, которые, как было доказано исследованиями, способствуют потере жира и общему снижению веса.

Лосось

Фото: pixabay.com

Лосось – популярная рыба, богатая питательными веществами, такими как белок и полезные жиры. С одной стороны, количество нежирного белка в лососе (17 граммов на порцию) может помочь вам достичь ваших целей по снижению веса благодаря положительному влиянию высокобелковой диеты на потерю веса и уменьшению жировых отложений.

Вместе с тем, Гудсон добавляет: "Жирная рыба, такая как лосось, имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут влиять на жировой обмен".

На самом деле, согласно исследованию, опубликованному в журнале Hindawi, добавки омега-3 жирных кислот могут увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя у взрослых.

Индейка

Фото: Pexels

Один из эффективных способов помочь сжечь жир – убедиться, что вы получаете достаточное количество белков в своем рационе.

«Белок обладает высоким тепловым эффектом, то есть ваше тело тратит больше энергии на переваривание белка по сравнению с жирами и углеводами. Кроме того, диета с высоким содержанием белка поможет вам чувствовать себя более сытными, что может привести к уменьшению потребления калорий и потере веса», — рассказала Гудсон.

Один из простых, вкусных и универсальных способов получить больше этих питательных веществ – это сжигающая жир пища: индейка!

Перец чили

Фото: pixabay.com

Перец чили полезен не только для усиления вкуса ваших любимых блюд. Этот острый перец добавляет жару в вашей борьбе за похудение благодаря ключевому соединению под названием капсаицин.

"Капсаицин, содержащийся в перце чили, может временно ускорять метаболизм, способствуя термогенезу – процессу выработки тепла в организме", – говорит Гудсон. – Этот эффект относительно невелик, но со временем он может способствовать потере жира”.

Диетология Триста Бест добавляет: "Капсаицин не только ускоряет метаболизм, но и может уменьшить аппетит, помогая вам потреблять меньше калорий в целом".

Корица

Фото: pixabay.com

Независимо от того, посыпаете ли вы ею овсянку, добавляете ли утреннее лате, или даже употребляете в виде пищевой добавки, Гудсон говорит, что корица может помочь в достижении ваших целей по снижению веса путем регулирования уровня сахара в крови.

"Допускается, что корица помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину, а стабильный уровень сахара в крови может уменьшить тягу к еде и переедание, что потенциально помогает контролировать вес", — говорит она.

Кроме того, более высокий и неконтролируемый уровень глюкозы в крови также связан с прибавлением веса.

Корица также содержит соединение под названием циннамальдегид, известное тем, что придает этой специи яркий вкус. Согласно исследованию, проведенному на мышах в 2012 году и опубликованному в журнале Journal of Nutritional Science and Vitaminology, мыши, потреблявшие альдегид из корицы, теряли жир вокруг живота, тогда как мыши, не евшие это соединение, не теряли жира на брюшной полости. .

Черная фасоль

Фото: pixabay.com

Если вы не едите черную фасоль регулярно, вы теряете отличный способ потреблять больше клетчатки и белка, а также терять больше жира. Во-первых, черная фасоль содержит 15 г клетчатки и белка на чашку — количество, которое трудно найти во многих других продуктах.

Яйца

Фото: pixabay.com

Вы можете приготовить яичницу или бросить сваренное вкрутую яйцо на салат или тост, но каким бы способом вы ни решили его приготовить, яйца обеспечат вашему организму удивительную пользу для здоровья и сжигания жира.

"Во-первых, яйца являются отличным источником высококачественного белка и необходимых питательных веществ, и они особенно богаты холином, играющим важную роль в метаболизме жиров", — говорит Гудсон.

Она также добавляет: “Употребление яиц может помочь вам чувствовать себя сытыми и довольными, уменьшая вероятность переедания в течение дня. Также белок в яйцах обладает высоким термическим эффектом, то есть требует больше энергии для переваривания, что может поддерживать небольшое увеличение расхода калорий”.

Курица

Фото: Freepik

Говоря о тепловом эффекте продуктов с высоким содержанием белка, Бест рекомендует добавить в свой рацион курятину как сжигающий жир.

"Курица содержит много белка, который может усиливать чувство сытости и требовать больше энергии для пищеварения, способствуя потере жира", — говорит Бест.

"Тепловой эффект нежирных белков значительный, а это значит, что ваш организм тратит значительное количество энергии на их переваривание и переработку, что делает их эффективным выбором для потери жира", — добавляет она.

Ягоды

Фото: Pexels

Ягоды полны питательных веществ и антиоксидантов. По словам Бест, такие ягоды, как черника, клубника и ежевика, являются отличными перекусами для сжигания жира.

"Ягоды содержат мало калорий и много клетчатки, что помогает контролировать голод и стабилизировать уровень сахара в крови, а антиоксиданты в ягодах также борются с окислительным стрессом, потенциально повышая способность организма сжигать жир и улучшая общее самочувствие", — говорит Бест.

Овсянка

Фото: Pexels

Овес – это богатое питательными веществами зерно, которое может обеспечить вас клетчаткой, углеводами и белком, и, по словам Бест, овсянка может быть полезным завтраком для достижения ваших целей по снижению веса.

«Овсянка – это сложный углевод, который обеспечивает устойчивую энергию и поддерживает чувство сытости, предотвращая переедание, – рассказывает Бест. — Эти сложные углеводы высвобождают энергию постепенно, помогая поддерживать уровень энергии и предотвращать внезапные ощущения голода, которые приводят к перееданию и увеличению веса”.

Авокадо

Фото: Credits

«Авокадо богат полезными жирами и клетчаткой, которые помогают контролировать аппетит и способствуют сжиганию жира, — говорит Бест. — Сочетание полезных мононенасыщенных жиров и клетчатки в авокадо способствует ощущению сытости и может снизить потребление менее здоровых, высококалорийных продуктов”.

Основной жир, содержащийся в авокадо, известен как мононенасыщенные жиры, и одно из исследований, опубликованное в Diabetes Care, показало, что потребление этого жира может помочь предотвратить избыток жира в организме.

Орехи

Фото: pixabay.com

Некоторые люди опасаются есть орехи, поскольку они содержат много жиров и калорий, но согласно исследованию Nutrients, употребление орехов связано с лучшим контролем веса и меньшим набором веса со временем.

Орехи являются источником полезных жиров и белков, что делает их сытным перекусом, который может уменьшить общее потребление калорий, — говорит Бест. – Некоторые орехи (например, миндаль) также являются источником питательных веществ, таких как магний и витамин Е, способствующие общему укреплению здоровья”.

Греческий йогурт

Греческий йогурт содержит много белка, который может помочь ускорить метаболизм и снизить общее потребление калорий, если употреблять его как часть сбалансированной диеты, — говорит Бест.

Гудсон также добавляет, что "содержащиеся в йогурте пробиотики могут также положительно влиять на здоровье кишечника, что может влиять на регуляцию веса".

Грейпфрут

Фото: Credits

Некоторые исследования предполагают, что употребление грейпфрута перед едой может привести к умеренной потере веса, и это связано с его способностью снижать аппетит и потребление калорий, — говорит Гудсон.

В одном из исследований, опубликованном в журнале Metabolism, было обнаружено, что участники, употреблявшие грейпфрут один раз в день в течение шести недель, потеряли несколько сантиметров на талии. При этом не выявлено никакого влияния на вес тела или уровень кровяного давления.

Помидоры

Фото: Pexels

Согласно исследованию, опубликованному в PLoS One, помидоры содержат соединение 9-оксо-ODA, которое связано со сжиганием жира.

Более того, помидоры богаты соединениями бета-каротина, ликопена и лютеина. По данным Journal of Nutrition, лютеин и бета-каротин особенно связаны с меньшим количеством висцерального жира.

Киноа

X (Twitter)

Кино может помочь в достижении ваших целей по потере жира многими способами. Начнем с того, что кино содержит клетчатку и белок, которые, как мы уже упоминали, являются питательными веществами, необходимыми для сжигания жира.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Diabetes Investigation, включение большего количества растительных белков в свой рацион может сделать вас менее восприимчивым к метаболическому синдрому, который включает в себя такие факторы риска, как ожирение.

Свиная вырезка

X (Twitter)

Свинину часто обвиняют в том, что она содержит больше жира, чем другие виды мяса, но определенные сорта свинины гораздо более песен, чем другие. К примеру, в свиной вырезке содержится 22 грамма белка и менее трех граммов жира!

Кокосовое масло

Фото: Credits

Несмотря на то, что кокосовое масло является насыщенным жиром, который, как было доказано, может повлечь за собой увеличение веса при чрезмерном потреблении, исследования показывают, что кокосовое масло способно помочь в достижении вашей общей цели — потере жировых отложений.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lipids, женщины, ежедневно употреблявшие кокосовое масло, заметили уменьшение сантиметров на талии и большую потерю веса в целом.

Миндаль

Фото: pixabay.com

Ранее мы уже упоминали, что орехи в целом имеют жиросжигающий эффект благодаря содержанию белка и полезных жиров, но недавние исследования показали, что миндаль может помочь в потере жира.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что миндаль связан с уменьшением жировой массы тела и общей жировой массы. Другое исследование, опубликованное несколькими годами ранее, выявило связь между ежедневным употреблением миндаля и уменьшением уровня жира вокруг живота и ног.

Тоннеть

Фото: unsplash.com

Мало того, что тунец является удобной и доступной закуской, которую можно есть отдельно или в составе сливочного салата с тунцем, он также считается жирной рыбой — это означает, что он богат противовоспалительными жиромоспалительными жирами омега-3.

Мета-анализ, опубликованный в PLoS One, показал, что, несмотря на то, что на эту тему нужно провести еще много исследований, употребление омега-3 жирных кислот может помочь снизить уровень абдоминального жира и предотвратить ожирение, если оно является частью здорового образа жизни. .

Мы также упоминали ранее, что и белок, и полезные жиры могут помочь в процессе сжигания жира, а тунец богат обоими этими питательными веществами, что делает эту вкусную рыбу потенциальным продуктом для сжигания жира, который стоит добавить в свой рацион.

Шпинат

Шпинат не зря называют суперпродуктом. Он полон витаминов и антиоксидантов, и употребление этой зелени может помочь вам достичь ваших целей по сжиганию жира в рамках здорового питания.

Шпинат богат растительными мембранами, которые называются тилакоидами. Эти мембраны содержат хлорофилл – пигмент, который придает овощам зеленый цвет. Исследования показали, что потребление экстрактов шпината, содержащих тилакоиды, может иметь многочисленные преимущества для здоровья, в том числе помочь вам потерять жировые отложения.

Читайте также: