Свинец, мышьяк и ртуть: протеиновые порошки оказались опасными для здоровья

Неожиданные результаты нового отчета Clean Label Project обнаружили, что почти половина протестированных протеиновых порошков содержит опасные уровни токсичных тяжелых металлов. В то же время рынок протеиновых порошков в США оценивается в почти 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщило издание Technology Networks.

Исследование, которое охватило 160 продуктов от 70 брендов из США, показало, что многие продукты превышают безопасные нормы по свинцу, кадмию, мышьяку и ртути - веществам, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Вредные металлы накапливаются в организме, провоцируя когнитивные нарушения, заболевания почек, рак и проблемы с развитием.

Согласно отчету Clean Label Project, результаты тестирований на загрязнение протеиновых порошков показали тревожные факты. Используя передовые методы тестирования, такие как ICP-MS, выявлено, что более 47% продуктов превышают установленные нормы безопасности, а 21% имеют вдвое большую концентрацию опасных химических соединений, в частности бисфенолов BPA и BPS. Эти вещества, попадающие в продукты через пластмассы, оказывают разрушительное влияние на эндокринную систему, вызывая риски для гормонального баланса и развития рака.

Особое внимание привлекают органические и растительные протеиновые порошки, которые имеют более высокие уровни загрязнения, чем неорганические аналоги. В частности, эти продукты содержат втрое больше свинца и в пять раз больше кадмия, чем другие порошки, а протеиновые порошки со вкусом шоколада оказались наиболее загрязненными.

Загрязнение протеиновых порошков тяжелыми металлами и другими токсинами стало глобальной проблемой. Растительные белки, которые часто получают из культур, выращенных на загрязненных почвах, могут поглощать опасные вещества из окружающей среды. Это касается даже органических продуктов, которые, несмотря на свою репутацию "чистых", не застрахованы от этой опасности.

Однако есть и положительные сдвиги: уровень BPA в упаковках протеиновых порошков значительно снизился, что свидетельствует о прогрессе в решении проблем с вредными химическими веществами. Исследователи отметили, что "пищевая промышленность обязана предоставлять своим клиентам открытую, честную и прозрачную информацию о том, насколько чистые их ингредиенты. Потребители, которые покупают биологически активные добавки, ожидают, что их продукция будет чистой".

Напомним, мы рассказывали, как употребление алкоголя влияет на риск развития рака.

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