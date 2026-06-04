Связаны ли коты с ростом риска шизофрении у людей: ученые взволновали новым исследованием

Домашний кот / © dailymail.co.uk

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Наличие кота в доме связано с повышенным риском развития расстройств шизофренического спектра. Анализ 17 научных исследований обнаружил, что владельцы кошек имеют вдвое более высокий риск столкнуться с шизофреническими расстройствами из-за возможного заражения паразитом Toxoplasma gondii, однако ученые отмечают, что это лишь статистическая связь, которая не доказывает прямой вины пушистиков.

Об этом пишет издание Science Alert, ссылаясь на масштабный анализ исследований, опубликованный в научном журнале Schizophrenia Bulletin.

Гипотезу о том, что коты могут оказывать влияние на психическое здоровье человека, впервые выдвинули еще в 1995 году. Главным «подозреваемым» назвали микроскопического паразита Toxoplasma gondii (токсоплазму), который способен размножаться только в организме кошачьих, но передается и людям из-за грязной воды, недожаренного мяса или контакта с кошачьими экскрементами, пишет издание Science Alert.

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Психиатр Джон МакГрат и его коллеги из Квинслендского центра исследования психического здоровья в Австралии проанализировали научные работы за последние 44 года из 11 стран мира, включая США и Великобританию.

«Мы обнаружили, что лица, контактировавшие с котами, имели примерно вдвое более высокие шансы заболеть шизофренией», — подытожили авторы исследования.

Известно, что токсоплазмоз развивается исключительно у кошек, но может также передаваться людям через промежуточные организмы / © CDC

Как паразит влияет на мозг?

Попадая в организм человека, Toxoplasma gondii может проникать в центральную нервную систему и влиять на нейромедиаторы. Ранее этот паразит уже связывали с изменениями личности, появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами. По оценкам, только в США токсоплазмой инфицировано около 40 миллионов человек, обычно без симптомов.

Не торопитесь выносить приговор пушистикам

Несмотря на пугающую статистику, авторы исследования призывают не паниковать. Они отмечают несколько важных нюансов:

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Корреляция не означает причинно-следственной связи. Наличие статистики не доказывает, что именно кот стал причиной болезни или что человек подхватил паразита именно от домашнего питомца. Качество исследований. 15 из 17 проанализированных работ были исследованиями типа «случай-контроль», которые имеют высокую погрешность и часто не учитывают другие факторы жизни человека. Возрастной фактор. Одно из исследований показало, что критическим является период контакта с котом в возрасте от 9 до 12 лет, в то время как до 13 лет в целом такой связи не было обнаружено. Опасность укуса. Другое исследование среди студентов-психологов в США не нашло связи между простым владением котом и психическими отклонениями, однако высшие баллы по шкале шизотипии имели те респонденты, которых когда-то кусали коты. Впрочем, это также связывают с другими бактериями, например Pasteurella multocida.

Ученые резюмируют: для окончательных выводов нужны новые, более качественные и масштабные исследования с большими выборками, чтобы подробно изучить кошек как потенциальный фактор риска для ментального здоровья.

Раньше мы писали о том, стоит ли домашним котам разрешать выходить на улицу.

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