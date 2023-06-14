Таблетки для обеззараживания загрязненной воды: где получить и как использовать

Как сообщает Министерство здравоохранения, такие таблетки поставляются в пострадавшие области централизованно.

После террористического акта России на Каховской ГЭС в Херсонской области из-за затопления сельскохозяйственных угодий, канализационных сооружений, вода имеет высокий уровень загрязнения. Без очистки воду нельзя употреблять и использовать в хозяйстве – это может привести к возникновению острых кишечных инфекций. Употреблять можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую через централизованную систему водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Вместе с тем, в условиях ограниченного доступа к чистой воде или его отсутствия наиболее эффективным способом ее очистки являются таблетки для обеззараживания.

Таблетки для обеззараживания воды можно получить в центрах контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), местных властей или у выездных бригад ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах.

Таблетки для обеззараживания воды: как они действуют

Таблетки для обеззараживания и очистки воды уничтожают:

бактерии,

бактериальные споры,

цисты,

грибки,

водоросли,

простейших и вирусов.

Доказана эффективность таблеток для обеззараживания воды против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать таблетки для очистки воды

Четко соблюдайте дозировку. Не глотайте таблетки! Помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут. Не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени.

Если вода сильно загрязнена и мутна (из поверхностных водоемов и открытых колодцев) перед использованием таблеток следует:

дайте воде отстояться в сосуде, а для обеззараживания используйте отстоянную воду без осадка;

отфильтруйте воду, используя фильтр для воды, несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце или фильтр для кофе, бумажные салфетки;

растворите таблетку именно в том количестве отстоянной/отфильтрованной воды, указанной в инструкции по использованию конкретной таблетки.

Запрещено использовать воду, имеющую неприятный запах, нехарактерный цвет, содержащий на поверхности пленки (радужные, белые и т.п.), пену или другие признаки, вызывающие у вас сомнение в ее безопасности!

2. Если вода не имеет видимых признаков загрязнения (вода из скважин, колодцев):

Помните, такая вода может быть загрязнена микроорганизмами. Поэтому ее все равно нужно очистить;

растворите таблетку в количестве воды, указанном в инструкции.

Важно

Запрещено глотать таблетки! Храните их в недоступном для детей месте!

Не употребляйте воду пока не истечет не менее 30 минут!

Избегайте вдыхания высвобождаемых паров во время растворения таблетки!

Не сжигайте таблетки!

Не смешивайте таблетки с кислотными растворами – это вызывает выделение токсичного газа!

Храните таблетки в сухих и хорошо проветриваемых местах!

Напомним, на Херсонщине из поселка Калиновское, которое было затоплено Ингульцем после подрыва Каховской ГЭС, постепенно отходит вода, подтопленными остаются два десятка жилых домов.

"Не употребляйте рыбу, которая погибла в результате падения уровня воды", — медики предупреждают о ботулизме.

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