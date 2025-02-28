Таинственная новая болезнь убила более 50 человек: названы симптомы

Пациенты сообщали о семи симптомах.
Неизвестный вирус, в результате которого в Демократической Республике Конго погибли более 50 человек, вызвал широкую обеспокоенность.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в своем заявлении, что вспышка "составляет значительную угрозу для здоровья населения" после "десятков смертей", произошедших в течение 48 часов в селе Болоко, передает LADbible.
Эбола и Марбург уже исключены после того, как местный департамент здравоохранения сообщил, что трое детей в возрасте до пяти лет съели мертвую летучую мышь.
"В северо-западной Экваториальной провинции появились два кластера случаев заболевания и смерти от неизвестной болезни", — говорится в сообщении ВОЗ. "Основные проблемы содержат быстрое прогрессирование болезни, причем почти половина смертей произошла в течение 48 часов после появления симптомов в одной из пострадавших медицинских зон и чрезвычайно высок уровень смертности в другой".
Симптомы загадочной болезни в Конго
Пациенты сообщали о следующих симптомах:
- диарея
- усталость
- боль в шее и суставах
- потливость
- одышка
- интенсивная жажда
- постоянный плач
Доктор Зания Стаматаки, иммунолог из Бирмингемского университета в Великобритании предостерегла: "Симптомы этих инфекций отличаются от тревожных инфекций, вызванных тяжелой формой малярии в ДРК в конце прошлого года. Время от симптомов до смерти составляет 48 часов, что очень тревожно. Мы знаем, что тесты пациентов были отрицательными для известных вирусов геморрагической лихорадки, таких как Марбург и Эбола. Другие возбудители геморрагической лихорадки исследуются".
ВОЗ добавила, что "необходимо принять срочные меры для ускорения лабораторных расследований, улучшения возможностей ведения больных и изоляции, а также усиления эпиднадзора и информирования о рисках".
"Удаленное расположение и слабая инфраструктура здравоохранения увеличивают риск дальнейшего распространения, что требует немедленного вмешательства на высоком уровне для сдерживания вспышки", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине вырос уровень заболеваемости вирусными заболеваниями. Известно, в каких областях самая плохая ситуация.
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