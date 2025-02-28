Таинственная новая болезнь убила более 50 человек: названы симптомы

Неизвестный вирус, в результате которого в Демократической Республике Конго погибли более 50 человек, вызвал широкую обеспокоенность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в своем заявлении, что вспышка "составляет значительную угрозу для здоровья населения" после "десятков смертей", произошедших в течение 48 часов в селе Болоко, передает LADbible.

Эбола и Марбург уже исключены после того, как местный департамент здравоохранения сообщил, что трое детей в возрасте до пяти лет съели мертвую летучую мышь.

"В северо-западной Экваториальной провинции появились два кластера случаев заболевания и смерти от неизвестной болезни", — говорится в сообщении ВОЗ. "Основные проблемы содержат быстрое прогрессирование болезни, причем почти половина смертей произошла в течение 48 часов после появления симптомов в одной из пострадавших медицинских зон и чрезвычайно высок уровень смертности в другой".

Симптомы загадочной болезни в Конго

Пациенты сообщали о следующих симптомах:

диарея

усталость

боль в шее и суставах

потливость

одышка

интенсивная жажда

постоянный плач

Доктор Зания Стаматаки, иммунолог из Бирмингемского университета в Великобритании предостерегла: "Симптомы этих инфекций отличаются от тревожных инфекций, вызванных тяжелой формой малярии в ДРК в конце прошлого года. Время от симптомов до смерти составляет 48 часов, что очень тревожно. Мы знаем, что тесты пациентов были отрицательными для известных вирусов геморрагической лихорадки, таких как Марбург и Эбола. Другие возбудители геморрагической лихорадки исследуются".

ВОЗ добавила, что "необходимо принять срочные меры для ускорения лабораторных расследований, улучшения возможностей ведения больных и изоляции, а также усиления эпиднадзора и информирования о рисках".

"Удаленное расположение и слабая инфраструктура здравоохранения увеличивают риск дальнейшего распространения, что требует немедленного вмешательства на высоком уровне для сдерживания вспышки", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вырос уровень заболеваемости вирусными заболеваниями. Известно, в каких областях самая плохая ситуация.

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