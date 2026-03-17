Татуировки могут вызвать потерю зрения: врачи предупредили о риске

Татуировка / © Associated Press

Чернила для татуировок могут не только украшать кожу, но и иногда вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Офтальмологи предупреждают о редком, но потенциально опасном заболевании глаз — увеите, связанном с татуировкой, которое в тяжелых случаях способно привести к частичной или полной потере зрения.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Татуировки остаются популярными во многих странах мира. Например, в Австралии, по оценкам, их имеют около трети взрослого населения. В то же время врачи отмечают: чернила для татуировок могут содержать различные химические соединения, в частности токсичные вещества, которые иногда вызывают нежелательные реакции организма.

Специалисты объясняют, что у большинства людей такие пигменты не вызывают серьезных последствий. Однако в отдельных случаях иммунная система может воспринимать частицы чернил как угрозу. В ответ организм запускает воспалительную реакцию, которая сначала возникает в области татуировки, а затем может распространяться и на другие части тела.

Именно из-за такой реакции может нарушаться так называемый гематоокулярный барьер — структура, которая защищает внутренние ткани глаза. Когда этот барьер ослабляется, воспалительные клетки могут проникать в различные структуры глаза, в частности в увею — средний слой, который помогает фокусировать зрение, а также содержит цветную часть глаза — радужку.

Воспаление этой части глаза называют увеитом. Когда оно возникает в связи с татуировкой, медики говорят о специфическом состоянии — увеит, связанный с татуировкой. Его симптомы могут включать внезапную боль в глазах, покраснение, повышенную чувствительность к свету и другие нарушения.

В более тяжелых случаях воспаление способно вызвать серьезные осложнения. Среди них — глаукома, которая возникает из-за повреждения зрительного нерва или рубцевания тканей глаза. Если такие состояния не лечить или лечение начать слишком поздно, они могут привести к необратимой потере зрения.

В исследовании, обнародованном в 2025 году, австралийские специалисты проанализировали 40 зафиксированных случаев увеита, связанного с татуировкой, зарегистрированных в мире между 2023 и 2025 годами. С учетом этих данных общее количество известных случаев этого заболевания фактически удвоилось по сравнению с показателями 2010 года.

Хотя состояние остается редким, исследователи предполагают, что оно может случаться чаще, чем считалось ранее. Некоторые ученые даже рассматривают его как потенциальную проблему общественного здоровья, поскольку популярность татуировок в мире продолжает расти.

«Ученые обнаружили, что тату-ассоциированный увеит неизменно вызывал воспаление в месте нанесения татуировки. У пациентов воспаление возникало в период от трех месяцев до десяти лет после нанесения татуировки», — говорится в статье.

Дополнительные обзоры исследований, обнародованные в 2026 году, свидетельствуют, что риск развития такого увеита может быть выше у людей с большими татуировками, особенно выполненными черными чернилами. При этом имеющиеся данные показывают, что заболевание одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин.

Определенную роль может играть и состояние иммунной системы. Люди с гиперактивным иммунным ответом или хроническими воспалительными болезнями могут быть более склонными к развитию такого осложнения. Среди возможных факторов риска называют, в частности, рассеянный склероз, некоторые формы артрита, воспалительные заболевания кишечника, а также саркоидоз — болезнь, преимущественно вызывающую воспаление в легких.

Лечение увеита, связанного с татуировкой, возможно, однако оно не всегда дает полный эффект. В более легких случаях врачи назначают стероидные глазные капли, которые подавляют воспаление и помогают стабилизировать защитные барьеры глаза.

Если воспаление выражено сильнее, офтальмологи могут вводить стероидные препараты непосредственно в глазное яблоко, чтобы лекарства быстрее подействовали на пораженные ткани. Некоторым пациентам также назначают иммуносупрессивные препараты, которые подавляют чрезмерную активность иммунной системы. Такое лечение может длиться месяцами или даже годами.

Несмотря на терапию, последствия иногда остаются серьезными. По имеющимся данным, приблизительно 75% пациентов с таким диагнозом переживают временное ухудшение зрения, а около 17% — сталкиваются с его постоянной потерей. У многих также со временем развиваются катаракта или глаукома, которые могут еще больше ухудшать зрительную функцию.

Врачи советуют внимательно следить за состоянием здоровья после нанесения татуировки. Если на месте татуировки появляется длительный отек или воспаление, а также возникают какие-либо проблемы со зрением — боль, покраснение или светобоязнь — необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Специалисты отмечают, что механизмы развития увеита, связанного с татуировкой, до сих пор изучены не полностью. В то же время распространение татуировок означает, что количество подобных случаев в будущем может увеличиваться.

