- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 2 мин
Тайна людей, которые спят по 4 часа и не устают: биологи раскрыли шокирующую правду
Ученые раскрыли генетическую основу феноменально короткого сна, не вредящего организму. Большинству людей нужно около восьми часов сна, чтобы чувствовать себя бодро, но есть небольшая группа, для которой норма — всего 4–6 часов в сутки.
Как сообщает Forbes, таких людей называют природными короткоспящими (Familial Natural Short Sleepers, FNSS). Исследования последних двух десятилетий показали: их способность обходиться без сна связана с работой определенных генов.
В 2009 году журнал Science опубликовал первое исследование, что подтвердило: редкая мутация гена DEC2 уменьшает потребность во сне. Женщина и ее дочь, имевшие эту мутацию, стабильно спали меньше нормы. Ту же смену повторили на мышах и мухах — животные тоже спали меньше и лучше переносили недосып.
Впоследствии обнаружили еще несколько уникальных генетических вариантов:
ADRB1 (2019, Neuron) — мутация в трех поколениях одной семьи, связанная с более активным бодрствованием.
NPSR1 (2020, Science Translational Medicine) — изменение рецептора нейропептида S, поддерживающего бодрость.
Каждая мутация работает по-своему, но результат один — человек естественно нуждается в меньшем сне. Биологи выделяют несколько механизмов FNSS:
ослабление сигнала «время спать» (DEC2),
усиление сигнала «оставайся бодрым» (NPSR1),
изменение активации бодрствования (ADRB1).
Процесс упрощен: мозг получает более слабый «тормозной» сигнал и более сильный «стимулирующий», поэтому короткий сон не вредит.
Исследования показали, что носители таких мутаций не страдают хроническим недосыпом — их когнитивные и метаболические показатели остаются нормальными, а у животных короткий сон даже замедлял нейродегенерацию. Но ученые предостерегают: эти мутации очень редки.
Большинство спящих мало не являются естественными короткоспящими. Их недосып обычно вызван стрессом, работой или нездоровым режимом и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.