Температура тела человека уже не такая, как раньше: ученые обнаружили неожиданное изменение

Какая температура тела считается нормальной — ученые пересматривают показатели / © pixabay.com

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Средняя температура тела человека за последние 150 лет заметно снизилась. Исследователи выяснили, что сегодня она может быть ниже привычных 37 °C, однако причины таких изменений до сих пор вызывают споры.

Об этом сообщает BBC.

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Еще в XIX веке немецкий врач Карл Вундерлих установил, что средняя температура тела здорового взрослого человека составляет 37 °C. В течение 15 лет он собрал более миллиона измерений у 25 тысяч пациентов. Именно его выводы легли в основу общепринятых медицинских норм.

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Однако современные исследования показывают, что за это время показатели изменились. Учёные Стэнфордского университета проанализировали данные почти 190 тысяч американцев, собранные с 1862 по 2017 год. Оказалось, что средняя температура тела постепенно снижалась, а у мужчин она стала примерно на 0,59 °C ниже, чем в XIX веке.

По словам исследовательницы Джули Парсоннет, в настоящее время средняя температура тела взрослого человека может быть ближе к 36,39 °C.

Почему температура тела человека понижается

Одной из возможных причин учёные называют улучшение здоровья населения. В прошлом люди гораздо чаще страдали от хронических инфекций, в частности от туберкулёза и дизентерии. Из-за постоянной борьбы организма с заболеваниями иммунная система тратила больше энергии, что могло повышать температуру тела.

Свою роль могли сыграть развитие медицины, вакцинация и улучшение санитарных условий.

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Еще одним фактором исследователи считают распространение систем отопления и кондиционеров. Благодаря комфортной температуре в помещениях организму больше не нужно тратить столько энергии на поддержание тепла.

Подобная тенденция была обнаружена даже среди коренного населения Амазонии. В частности, средняя температура тела представителей народа цимане за два десятилетия снизилась примерно с 37 °C до 36,5 °C.

В то же время не все исследователи согласны с тем, что человеческий организм действительно стал более холодным. Историк медицины Филипп Макковьяк предполагает, что частично эту разницу можно объяснить неточностью старых термометров. Один из приборов Вундерлиха, который он исследовал, показывал примерно на 2 °C больше, чем современные.

Однако команда Парсоннета обнаружила аналогичное снижение температуры и в более поздних данных, что свидетельствует о том, что эту тенденцию сложно объяснить лишь погрешностями измерений.

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Какая температура тела считается нормальной

Учёные отмечают, что у всех людей нет единого показателя температуры тела. Она зависит от возраста, пола, времени суток и особенностей организма.

В частности, у пожилых людей температура обычно ниже, чем у молодых, а у женщин — несколько выше, чем у мужчин. Кроме того, самые низкие показатели часто фиксируются рано утром, тогда как самые высокие — ближе к вечеру.

Некоторые современные медицинские справочники уже учитывают результаты новых исследований и пересматривают традиционные представления о нормальной температуре.

В то же время специалисты советуют не ориентироваться исключительно на цифру 37 °C. Гораздо важнее знать свою обычную температуру тела и обращать внимание на её необычные изменения.

Особую опасность может представлять понижение температуры ниже 35 °C или повышение выше 40 °C, поскольку такие показатели могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма.

Напомним, ранее мы сообщали, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао может оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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