Тепловой удар, истощение и шок: как не перепутать опасные симптомы

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В летнюю жару ухудшение самочувствия из-за перегрева может проявляться по-разному. Хотя термины «тепловое истощение», «тепловой удар» и «тепловой шок» нередко употребляются как взаимозаменяемые, они обозначают разные состояния.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Что такое тепловое истощение

Тепловое истощение возникает, когда организм теряет много жидкости и минералов из-за интенсивного потоотделения. Несмотря на это, он по-прежнему способен поддерживать нормальную температуру тела, поэтому ситуация не является критической, если вовремя принять меры.

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Об этом состоянии могут свидетельствовать обильное потоотделение, сильная жажда, упадок сил, головокружение, головная боль, тошнота, мышечные спазмы, а также холодная, влажная и бледная кожа.

Прежде всего нужно прекратить физическую активность, перейти в прохладное место, восстановить водный баланс и отдохнуть. Если симптомы не проходят или усиливаются, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Чем опасен тепловой удар

Тепловой удар развивается тогда, когда система терморегуляции перестает справляться с перегревом. Из-за этого температура тела резко повышается, обычно превышая 40 °C.

Без своевременной помощи такое состояние может привести к поражению головного мозга, сердечно-сосудистой системы, почек и других органов.

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Среди характерных симптомов — высокая температура тела, нарушение сознания, невнятная речь, сонливость, учащенное сердцебиение, горячая кожа, потеря сознания и судороги. При этом после интенсивных физических нагрузок человек может оставаться потным, хотя обычно тепловой удар ассоциируется с сухой кожей.

В такой ситуации необходимо немедленно вызвать скорую помощь, переместить пострадавшего в прохладное место и начать постепенно охлаждать его до прибытия медиков.

Что такое тепловой шок

Выражение «тепловой шок» широко используется в повседневной жизни, однако в медицинской классификации такого диагноза нет.

Обычно этим словосочетанием описывают любое недомогание, вызванное перегревом. На самом деле речь идет либо о тепловом истощении, либо о тепловом ударе, поэтому для точного описания состояния следует использовать именно эти термины.

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Когда тепловое истощение переходит в тепловой удар

Если после появления первых симптомов человек не охлаждается, не пьет достаточно воды и продолжает находиться на жаре или выполнять тяжелую физическую работу, организм постепенно теряет способность регулировать собственную температуру.

Именно в этот момент тепловое истощение может перейти в тепловой удар — гораздо более опасное состояние, требующее неотложной помощи.

Кто входит в группу риска

Наиболее уязвимы к перегреву пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, а также люди с заболеваниями сердца или легких.

Кроме того, риск возрастает при длительном пребывании на солнце, тяжелой физической работе, спортивных тренировках в жару и приеме некоторых лекарственных средств.

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Как снизить риск перегрева

Чтобы избежать опасных последствий жары, следует регулярно пить воду, не дожидаясь появления жажды, ограничивать пребывание под открытым солнцем в самые жаркие часы дня, носить легкую одежду из натуральных тканей и, по возможности, оставаться в прохладных помещениях или в тени.

При появлении слабости, головокружения, головной боли или других признаков перегрева не следует игнорировать эти симптомы. Своевременный отдых, охлаждение и восполнение потери жидкости помогают предотвратить развитие теплового удара.

Напомним, что аномальная жара, охватившая Европу и Украину, влияет не только на тело, но и на психику. Люди чаще жалуются на тревогу, панические состояния и эмоциональное истощение.

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