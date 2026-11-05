Тесное белье может ухудшать качество спермы: неожиданные результаты исследования

Ученые обнаружили связь между типом мужского белья и фертильностью / © Фото из открытых источников

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Тип мужского белья может быть связан с репродуктивным здоровьем. В новом исследовании мужчины, предпочитавшие облегающие трусы, чаще имели более низкие показатели качества спермы, а также эректильную дисфункцию и преждевременную эякуляцию.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Asian Journal of Andrology.

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Как тип белья связали с качеством спермы

Исследователи из Китая проанализировали данные 26 836 мужчин, обращавшихся за обследованием репродуктивного здоровья. Участников разделили на две группы в зависимости от того, какое белье они обычно носили: 21 221 человек предпочитал свободные боксеры, а 5615 — тесные модели, в том числе классические плавки, стринги и облегающие боксеры.

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Мужчины предоставили образцы спермы для лабораторного анализа. Ученые оценивали ее объем, подвижность и форму сперматозоидов, их общее количество и уровень повреждения ДНК. Также участники заполнили опросники для оценки эректильной функции и преждевременной эякуляции.

После учета других факторов у мужчин из группы тесного белья выявили более высокие шансы иметь сниженный объем спермы — на 18%, худшую прогрессивную подвижность сперматозоидов — на 16%, а также более низкую долю клеток нормальной формы — на 48%. Шансы иметь повышенный индекс фрагментации ДНК сперматозоидов в этой группе были более чем вдвое выше.

Дополнительный анализ показал, что эректильную дисфункцию зафиксировали у 62,7% мужчин, носивших тесное белье, против 57,8% среди поклонников свободных боксеров. Преждевременная эякуляция встречалась соответственно у 30,8% и 23,2% участников.

Влияние белья на мужскую фертильность / © ТСН

Почему тесные трусы могут влиять на мужское здоровье

Одно из возможных объяснений — повышение температуры в области мошонки. По предположению исследователей, тесное белье хуже обеспечивает циркуляцию воздуха и удерживает тепло. Это может влиять на созревание и хранение сперматозоидов, ведь для нормального сперматогенеза важно, чтобы температура яичек была ниже температуры тела.

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Авторы также предполагают, что длительная тепловая нагрузка может сказываться на выработке тестостерона и сексуальной функции. В то же время, в рамках этого исследования непосредственное влияние белья на температуру мошонки не измеряли — это одно из возможных объяснений выявленных связей.

Доказывает ли исследование, что тесное белье влечет за собой бесплодие

Нет. Исследование было перекрестным: ученые проанализировали данные участников за определенный период, но не наблюдали за ними в течение длительного времени и не проверяли, как изменение типа белья влияет на репродуктивные показатели.

Кроме того, все участники обращались за обследованием фертильности, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на всех мужчин. Мужчины из группы тесного белья также чаще курили, употребляли алкоголь, имели варикоцеле и простатит. Хотя исследователи учли часть этих различий при статистическом анализе, они не могут полностью исключить влияние других факторов.

Авторы работы считают, что выбор более свободного белья может быть одним из простых способов позаботиться о репродуктивном здоровье. Однако сам по себе переход на боксеры не гарантирует улучшения качества спермы и не заменяет медицинское обследование при проблемах с фертильностью.

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Мужская фертильность — другие факторы, влияющие на репродуктивное здоровье

На репродуктивную функцию мужчины могут влиять не только привычки в одежде, но и гормональный фон. В частности, исследователи зафиксировали значительное снижение уровня тестостерона за последние десятилетия, а специалисты предостерегают от самолечения гормональными препаратами, ведь искусственный тестостерон может подавлять выработку спермы.

В то же время избыточный вес также может сказываться на мужской фертильности. Исследование препаратов для похудения показало, что уменьшение массы тела у мужчин с ожирением может сопровождаться повышением тестостерона и улучшением отдельных показателей спермы.

Еще одна распространенная проблема — варикоцеле, то есть расширение вен семенного канатика. Из-за него может повышаться температура в мошонке, что создает неблагоприятные условия для созревания сперматозоидов. Медики объясняют, почему это заболевание может угрожать мужской фертильности.

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