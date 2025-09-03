Тест на чувствительность стоп за 2 минуты: как в домашних условиях определить риск язвы

Ноги / © Pixabay

Реклама

Этот простой тест, занимающий всего несколько минут, позволяет проверить чувствительность нервных окончаний на стопах. Для его проведения вам понадобится ассистент.

Об этом пишет Diabetes-site.

Как провести тест

Снимите носки и обувь, удобно лягте на кровати или диване. Ваш помощник должен легко коснуться очереди правой и левой ноги, чтобы вы могли их различать. Закройте глаза и не открывайте их до конца теста. Помощник должен легонько коснуться шести пальцев на ваших ногах — по три на каждой. Прикосновение должно быть очень легким и длиться не больше секунды. Каждый раз, когда вы ощущаете прикосновение, скажите «справа» или «слева», в зависимости от того, на какой ноге вы его почувствовали. Если вы ничего не почувствовали, просто молчите. Помощник записывает результаты.

Тест на чувствительность стоп. / © Центр общественного здоровья Минздрав Украины

Результаты теста

Чувствительность в норме: Если вы испытали прикосновение к пяти или шести пальцам, ваши ощущения в норме. Однако следует ежегодно проходить обследование у врача, поскольку чувствительность может исчезнуть незаметно.

Сниженная чувствительность: Если вы не ощутили прикосновения к двум или более пальцам, у вас может быть снижена чувствительность и больший риск развития язвы стопы.

Важное замечание. Этот тест, известный как Ipswich Touch Test, является лишь ориентиром. Он не медицинский диагноз. Если вы получили тревожные результаты, обратитесь к врачу для консультации.

Реклама

Напомним, неудобный бугор у основания большого пальца ноги может заставить вас дважды подумать, прежде чем обуть свои любимые сандалии с ремешками. Возможно, вы уже неоднократно задумывались о том, как уменьшить боль и дискомфорт.

Если вы часто чувствуете судороги в ногах во время ходьбы, значит кровообращение в конечностях нарушено. Это создает риск серьезных осложнений. Высокий уровень холестерина означает, что у вас в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Хотя сначала это может и не вызывать никаких проблем, однако со временем вещество накапливается, что приводит к блокировке. Это может препятствовать нормальному кровотоку по телу.

Сегодня кроксы носят все — от медиков, которым нужна легкая обувь на долгие смены, до студентов, которые ценят комфорт. Даже фэшнблогеры умело вплетают их в стильные луга. Но за этой популярностью скрывается важный нюанс, о котором мало кто задумывается.