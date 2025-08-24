Тест на диабет дома: ученые рассказали, как измерить сахар в смартфоне

В Британии начали тестировать приложение для диагностики диабета / © pixabay.com

Реклама

В Великобритании представили первое в мире приложение, позволяющее диагностировать сахарный диабет 2 типа менее чем за 10 минут. Разработчики утверждают, что это позволит сократить время ожидания результатов с недель или месяцев до считанных минут.

Об этом говорится в The Independent.

Применение под названием Diabetes Health Check уже тестируется в некоторых больницах Англии, а до конца года планируется его внедрение по всей стране. Авторы разработки отмечают, что такой инструмент может сэкономить Национальной службе здравоохранения (NHS) миллиарды фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

Реклама

Как работает тест на диабет

Тест на диабет совмещает стандартный анализ крови из пальца с возможностями смартфона. Пользователь наносит каплю крови на специальный тестер, а затем сканирует его с помощью приложения. Результат, основанный на показателе HbA1c (средний уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца), становится известен почти мгновенно.

По словам Стива Роста, гендиректора одной из компаний-производителя медицинского оборудования, такой подход «впервые в истории» позволяет проводить скрининг на диабет с помощью смартфона. Это не только делает диагностику более доступной, но и снижает нагрузку на медицинские учреждения.

Профессор Джулия Ньютон из британского исследовательского института Health Innovation North East and North Cumbria добавила, что появление сахарного диабета можно предотвратить или даже преодолеть его, если обнаружить его на ранней стадии. Она подчеркнула, что цифровые инструменты, например это приложение, имеют потенциал «спасти тысячи жизней».

Внимание, информация в этом материале носит общий характер и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. Всегда обращайтесь к квалифицированному врачу по любым вопросам, касающимся вашего здоровья». Не занимайтесь самолечением и проконсультируйтесь с врачом перед принятием решений по своему здоровью.

Реклама

Напомним, только одна привычка поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 33%.

Новое исследование показало, что даже занятия спортом только на выходных могут снизить риск преждевременной смерти у людей с диабетом.

А еще были названы 14 суперфудов, которые помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых болезней.