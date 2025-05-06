Тест на долголетие: как узнать, есть ли шанс дожить до 100 лет

Сила хвата является маркером общего здоровья и долголетия / Фото: ШИAria

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Одним из лучших тестов на всеобщее здоровье и жизненную силу оказалось простое испытание на силу рукопожатия. Несмотря на наличие высокотехнологичных методов медицинского диагностирования, оценка силы хвата свидетельствует не только об имеющемся здоровье или наоборот о проблемах, но и о перспективах человека дожить до 100 лет.

Об этом пишет BBC.

Исследователь в области силовой подготовки из университета Дерби Джошуа Дэвидсон давно изучает силу хвата у человека. По его словам, все большее число ученых признают способность человека крепко удерживать предметы в руке одним из самых надежных маркеров здоровья. При этом слабый хват может свидетельствовать о целом ряде проблем со здоровьем — имеющихся или тех, к которім человек склонен. В частности, речь идет о диабете 2 типа, когнитивных расстройствах и депрессии.

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Измерить силу хвата, чтобы оценить свои шансы на долголетие можно с помощью специального устройства — динамометра. Но если под рукой его нет, то подойдет какой-нибудь небольшой предмет, который можно удобно удерживать в руке и сжимать без боли. Это может быть, например, теннисный или антистрессовый мяч.

«Просто сжимайте его как можно дольше, пока ладонь не устанет. Если вы можете удерживать максимальное сжатие в течение 15-30 секунд — это хороший ориентир», — отметил Дэвидсон.

Сила хвата, как оказалось, указывает на общее состояние всех мышц тела, а также на активный или малоподвижный образ жизни. Если хват слишком слаб, человек находится в зоне риска возникновения так называемого «синдрома немощности», когда организм быстро теряет свои физиологические резервы.

Одно из более ранних исследований, наблюдавшее за жизнью почти 140 тысяч человек из разных стран, обнаружило, что по силе хвата можно точнее оценить риск преждевременной смерти, чем по артериальному давлению. Другое исследование установило, что люди с сильным хватом в 2,5 раза чаще становятся долгожителями и имеют большие шансы дожить до 100-летнего юбилея.

Еще одно исследование с использованием динамометра установило связь между силой хвата и риском значительного снижения подвижности и потери мышечной силы в пожилом возрасте. Ученые утверждают, что если сила хвата у мужчин меньше 25,5 кг, а у женщин меньше 18 кг, эти люди находятся в зоне риска.

Однако сила хвата свидетельствует не только о физических возможностях, но и о метаболизме. Исследования установили, например, что хорошо развитые мышцы помогают организму поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Поэтому слабый хват сигнализирует, что человек может быть склонен к нарушениям обмена веществ, таким как диабет 2 типа, хрупкость костей и т.д.

В 2022 году Марк Питерсон, профессор физической медицины и реабилитации из Мичиганского университета, возглавил исследование, в котором приняли участие 1275 человек. Ученые сравнили силу их хвата и ДНК. Оказалось, что в ДНК людей со слабым хватом присутствуют признаки ускоренного старения.

В то же время люди со слабым хватом имеют меньше сил бороться с хроническими болезнями, а значит, имеют худшие прогнозы выздоровления или выживания. Это касается таких тяжелых заболеваний, как рак или пневмония.

Джошуа Дэвидсон утверждает, что силу хвата можно улучшить, а значит, увеличить свои шансы на долголетие. Для этого нужно постепенно развивать мышцы рук, например с помощью регулярного сжимания теннисного мяча. В то же время нужно уделять внимание всем другим мышцам и вообще увеличивать физическую активность.

«С возрастом всем нам необходима регулярная физическая активность. Вы можете заниматься дома на тренажерах или просто с тем, что есть под рукой», — отмечает он.

Напомним, эволюция как естественный эксперимент раскрыла секреты долголетия. Новое исследование выявило уникальные белковые механизмы.