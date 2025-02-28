"Тихая болезнь", которая поражает каждую третью женщину: о чем идет речь

Остеопороз – это заболевание, постепенно ослабляющее кости, делая их ломкими и уязвимыми к переломам. С возрастом риск его развития возрастает, особенно среди женщин. Однако здоровый образ жизни и осознание опасности могут оказать существенное влияние на профилактику и лечение этой болезни.

Почему остеопороз называют "тихой болезнью". Первые симптомы

По словам физиотерапевта Сэма Бхиде, остеопороз часто не дает о себе знать, пока не произойдет перелом. "Его называют "тихой болезнью", поскольку она развивается бессимптомно. Именно переломы становятся первыми серьезными признаками", – объясняет он. Эксперт Кирсти Карн добавляет: "Остеопороз сам по себе не вызывает боли, дискомфорта или других ощутимых симптомов. Это костные переломы являются причиной страданий. В частности, переломы позвонков могут привести к уменьшению роста и искривлению позвоночника".

Почему женщины более уязвимы к остеопорозу

Женщины чаще мужчин сталкиваются с этой проблемой. Сэм Бхиде объясняет – кости у женщин обычно более тонкие и менее крепкие. Кроме того, гормон эстроген, играющий ключевую роль в поддержании плотности костей, начинает снижаться после менопаузы, что ускоряет потерю костной массы. "Эстроген, защищающий плотность костной ткани, постепенно снижается после менопаузы, ускоряя потерю костной массы, что делает женщин склонными к проблемам с плотностью костной ткани. Беременность и кормление грудью также могут временно снизить уровень кальция".

Насколько серьезны последствия остеопороза

По словам Карна, остеопороз существенно повышает риск переломов. "Кости становятся настолько хрупкими, что могут ломаться даже от незначительных травм – например, от падения с небольшой высоты или даже при выполнении будничных задач, таких как поднятие вазона или наклонение, чтобы достать что-то из духовки".

Переломы, вызванные остеопорозом, чаще всего встречаются в позвоночнике, бедрах и запястьях. Эти травмы не только болезненны, но и могут существенно повлиять на подвижность человека и качество его жизни.

Причины развития остеопороза

Кроме возрастных изменений и гормонального дисбаланса, есть ряд факторов, повышающих риск этого заболевания:

Факторов риска много, среди которых возраст и генетика на первом месте. "С возрастом плотность костной ткани естественным образом уменьшается, и определенную роль играет генетическая предрасположенность", — отмечает Бхиде.

Плохая пища, как следствие, недостаток кальция и витамина D. Без достаточного количества этих элементов кости постепенно ослабевают.

Вредные привычки. Курение и чрезмерное потребление алкоголя также являются факторами риска, которые снижают плотность костей.

Сидячий образ жизни. Физическая активность способствует укреплению костей, поэтому малоподвижный образ жизни повышает риск остеопороза.

Почему важно выявлять остеопороз на ранней стадии

Нереально переоценить значимость ранешнего выявления болезни. «Ранняя диагностика предотвращает переломы и сопутствующие осложнения, а также позволяет вовремя вмешиваться, чтобы замедлить потерю костной массы», — советует Бхиде. "Чем раньше обнаружена проблема, тем эффективнее можно ее контролировать"

Остеопороз обычно диагностируют с помощью специального сканирования плотности костной ткани (DXA-сканирование). "Этот метод позволяет оценить риск переломов и определить, следует ли начать медикаментозное лечение", — объясняет Карн. В некоторых случаях, особенно если у пациента были переломы бедра или несколько других переломов, врач может принять решение о начале лечения без дополнительных обследований.

Как снизить риск остеопороза

Карн отмечает, что здоровый образ жизни играет ключевую роль в поддержании крепости костей. "Сбалансированное питание и регулярная физическая активность помогают минимизировать риски", – говорит она.

Основные рекомендации включают:

Ежедневное потребление не менее 700 мг кальция. Если с едой получить такое количество сложно, следует рассмотреть возможность приема добавок.

Достаточный уровень витамина D. В зимний период рекомендуется дополнительный прием витамина D (около 400 МЕ в сутки).

Отказ от курения и уменьшение употребления алкоголя. Это помогает поддерживать кости крепкими и уменьшает риск развития остеопороза.

Карн отмечает важность физических упражнений. "Кости становятся сильнее, если мы их используем. Разнообразные физические нагрузки заставляют наши кости адаптироваться и становиться крепче". Регулярные силовые и весовые нагрузки, выполняемые 3-5 раз в неделю, помогают укрепить кости и улучшить общее состояние организма.

Для укрепления костей, по мнению Карна, нужно сочетать разные виды физической активности. Она рекомендует уделять 150 минут в неделю упражнениям с отягощениями, таким как бег или прыжки, а также силовой тренировкой с гантелями или эластичными лентами.

Лечится ли остеопороз

К сожалению, остеопороз нельзя полностью вылечить. Однако есть препараты, которые помогают укрепить кости и снизить риск переломов. Лечение остеопороза обычно включает продолжительные курсы медикаментов. Пациенты могут принимать лекарства в течение нескольких лет, затем делать перерыв, а затем снова возвращаться к лечению, если состояние костей ухудшается.

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