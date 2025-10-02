"Тихая пандемия" убивает более миллиона человек ежегодно: ВОЗ предупреждает об опасности

Бактерии / © pexels.com

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новый отчет, в котором предупреждает о глобальной угрозе антибиотикорезистентных бактерий. Ежегодно они становятся причиной более миллиона смертей, а к 2050-му эта цифра может вырасти почти вдвое — до 1,9 млн.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Разработка новых антибиотиков идет слишком медленно. Если в 2023 году в стадии испытаний было 97 препаратов, то сейчас — только 90. Из них действительно инновационными считают только 15, а большинство — это модификации имеющихся лекарств. Часть проектов остановили из-за низкой эффективности.

ВОЗ отмечает, что злоупотребление антибиотиками формирует устойчивые патогены, которые становятся почти неуязвимыми к лечению. Один из самых опасных примеров — MRSA, метициллин-резистентный золотистый стафилококк. В 2021 году он вызвал около 130 тысяч смертей в Великобритании — вдвое больше, чем в 1990-м.

Система разработки антибиотиков находится в кризисе: не хватает как финансирования, так и результативных инноваций. Для десяти из пятнадцати потенциально новых препаратов даже не доказано, что они не вызовут перекрестной резистентности — когда устойчивость к одному средству снижает эффективность другого. Отдельная проблема — отсутствие современных лекарств для детей и пероральных форм для амбулаторных пациентов с хроническими инфекциями, например, мочевыводящих путей.

Несмотря на сложности, ученые возлагают большие надежды на искусственный интеллект. Исследователи уже создали два новых антибиотика против MRSA и гонореи с его помощью. Но без надлежащих инвестиций довести эти разработки до клинических испытаний невозможно.

В ВОЗ подчеркивают: только совместные усилия правительств и фармкомпаний способны остановить «тихую пандемию». Иначе скорость распространения супербактерий превзойдет темпы появления новых лекарств.

Напомним, в конце сентября в Украине начался новый эпидемический сезон гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который продлится до мая 2026 года.