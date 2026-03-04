Тихий убийца: кардиолог назвал восемь скрытых причин высокого давления, о которых мало кто знает

Кардиолог назвал восемь скрытых причин высокого давления

Многие люди в мире даже не подозревают, что живут с высоким давлением, хотя это состояние диагностируют у каждого третьего взрослого. Традиционно врачи советуют начинать с диеты и спорта, однако известный британский кардиолог предупреждает: причины гипертонии могут быть значительно неочевиднее, и выделяет восемь главных факторов риска.

Об этом пишет Daily Express.

Кардиолог-консультант и электрофизиолог клиники «The Harley Street Clinic» Оливер Сегал объяснил, что высокое давление называют «тихим убийцей», потому что человек может годами не чувствовать симптомов, пока болезнь не приведет к внезапному инфаркту или инсульту.

Сегал назвал восемь самых распространенных факторов, которые могут способствовать повышению кровяного давления.

1. Хронический стресс

Длительный стресс заставляет организм неделями работать на пределе, что разрушает здоровье. Как объясняет доктор Сегал, постоянное напряжение активирует нервную систему и выброс гормонов — кортизола и адреналина.

Со временем это приводит к сужению сосудов, учащенному сердцебиению и стойкой гипертонии. Кроме того, хронический стресс провоцирует воспаление в сердце и быстрое образование бляшек в артериях.

2. Качество и продолжительность сна

Сон играет решающую роль в физическом и психическом здоровье, давая время для восстановления мозга, консолидации воспоминаний и регулирования функций организма.

Хроническая нехватка сна может повышать риск развития таких заболеваний, как: деменция, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет.

«Обструктивное апноэ сна, в частности, вызывает повторные перепады уровня кислорода в течение ночи, что провоцирует резкое повышение артериального давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Сегал.

3. Употребление чрезмерного количества кофеина

Хотя кофеин бодрит и улучшает настроение, у чувствительных людей он может вызвать неприятные побочные эффекты. По словам доктора Сегала, употребление кофе часто провоцирует скачки давления, поэтому склонным к этому людям стоит следить за реакцией своего организма.

Основными признаками чувствительности к кофеину являются нервозность, учащенное сердцебиение, бессонница, тревога и расстройства пищеварения.

4. Курение

По словам британского кардиолога, химические вещества в сигаретах могут сделать стенки артерий липкими, увеличивая накопление жировой ткани.

Закупоренные артерии, которые ограничивают кровоток, могут вызвать сердечные приступы и инсульты.

«Никотин вызывает острое сужение кровеносных сосудов и долгосрочное повреждение стенок артерий, что увеличивает сердечно-сосудистый риск», — предупредил Сегал.

5. Гормональные изменения

После наступления менопаузы у женщин часто скачет давление, что связано со снижением уровня эстрогена. Из-за гормонального сбоя кровеносные сосуды теряют эластичность и становятся более жесткими.

Врач Сегал отмечает, что на регуляцию давления также существенно влияют болезни щитовидной железы и нарушения в работе надпочечников, которые отвечают за выработку ключевых гормонов.

6. Лекарство

Как отмечает кардиолог Сегал многие распространенные лекарства могут повышать артериальное давление, этот эффект известен как «медикаментозная гипертензия».

«Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), некоторые деконгестанты, пероральные контрацептивы и некоторые антидепрессанты могут способствовать повышению показателей», — пояснил врач.

К распространенным препаратам, которые могут иметь такой эффект, относятся ибупрофен, противозачаточные таблетки и кортикостероиды.

7. Посменная работа и нарушение циркадного ритма

Нарушение сна и ночные смены могут серьезно навредить здоровью вашего сердца. Как отмечает врач Сегал, нерегулярный график сбивает контроль артериального давления и повышает риск сердечных болезней.

Исследования подтверждают, что люди, которые работают посменно, чаще страдают гипертонией из-за сбоя циркадных ритмов. Эти «внутренние часы» в норме снижают давление во время сна, но ночной труд ломает этот механизм.

Чтобы уменьшить вред, врачи советуют высыпаться, использовать плотные шторы и беруши.

8. Социальная изоляция и психическое здоровье

По данным исследований, пожилые люди, находящиеся в социальной изоляции, чаще страдают от высокого кровяного давления.

«Одиночество, хроническая тревога и нелеченная депрессия все чаще признаются факторами, способствующими сердечно-сосудистому риску через поведенческие и физиологические пути», — отметил кардиолог.

Считается, что одиночество действует как стрессовый фактор и увеличивает риск других связанных с ним проблем со здоровьем, таких как ожирение и ослабленная иммунная система.

Ранее британский кардиолог Франческо Ло Монако рассказал,какие продукты разрушают артерии и чем их заменить для здоровья сердца.

