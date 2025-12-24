"Тихий убийца" за праздничным столом: врачи назвали неочевидный сигнал о смертельной опасности

Злоупотребления в праздники грозят скачком холестерина

Праздники часто превращаются в период, когда мы забываем о здоровье, злоупотребляем вкусностями и мало двигаемся. Именно в это время риск сердечно-сосудистых проблем растет в разы. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) выпустила предупреждение о необходимости проверять состояние ногтей, чтобы распознать проблему с высоким холестерином на ранней стадии.

Почему стоит смотреть на ногти

Высокий холестерин называют «тихим убийцей», потому что он годами разрушает сосуды без боли или явных симптомов, пока не произойдет инсульт или сердечный приступ.

Однако есть способ заметить проблему раньше. Изменения в кровообращении, вызванные закупоркой артерий, часто отражаются на конечностях.

Врачи назвали «тревожные колокольчики». Если ваши ногти на руках или ногах изменили привычный розовый цвет на желтый, синий или бледно-белый , это свидетельствует о том, что кровь не доходит до пальцев в достаточном количестве из-за холестериновых бляшек.

Фактор рождественского стола

Почему об этом говорят именно сейчас? Традиционное праздничное меню – это часто жирное мясо, майонезные салаты, выпечка и алкоголь. Добавьте к этому «диванный» режим выходных и получите идеальный шторм для сосудов.

«Если вы не будете осторожны, рождественские традиции нездорового питания и отсутствия физических упражнений могут повлечь за собой проблемы», — говорится в материале.

Что делать

Если вы заметили изменение цвета ногтей, это повод, но не для паники, а для того чтобы записаться к семейному врачу. Единственный надежный способ подтвердить диагноз – сдать анализ крови.

Медики напоминают: снизить уровень холестерина можно, если изменить рацион и добавить большее движение в свою повседневную жизнь. Так что, возможно, после рождественского ужина стоит не ложиться перед телевизором, а пойти на долгую прогулку.

