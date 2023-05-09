ТикТок-блогерша показала, сколько бактерий живет в сушилках для рук в общественных туалетах

ТикТок-блогерша с никнеймом @the_lab_life1 выбрала три разных сушилки для рук из трех разных мест, чтобы увидеть, какое количество и какой тип бактерий выталкивается через воздух и попадает на руки.

Об этом сообщает Fox News.

Пользователи социальной сети были поражены видео, которое просмотрели более 26 миллионов раз.

На кадрах женщина-авторка видео, которая, похоже, работает в лаборатории, показывает бактерии, оставшиеся от сушилки для рук торгового центра, в кинотеатре и на ее работе и происходящее когда вы сушите руки на воздухе.

После тестирования каждой сушилки для рук чашки Петри поместили в инкубатор, чтобы бактерии могли расти в контролируемой среде. "Срабатывает примерно через 50 секунд", — подписала видео женщина.

Каждая сушилка производила широкий спектр бактерий. Метод сушки рук на воздухе вышел на первое место. “Меня не совсем удивило количество бактерий, а больше их разнообразие. Я думала, что будет много бактерий, связанных с кожей, но я была удивлена, обнаружив много разных цветов и видов”, – поделилась женщина, пожелавшая не называть ее имя.

Хотя некоторые сушилки даже предлагают синий свет для уничтожения бактерий, кажется, что это не работает так хорошо, как думают люди.

“Проблема с сушилками для рук состоит в том, что их нужно регулярно чистить и обслуживать. От заведения в заведение никто не знает частоты и уровня уборки и обслуживания”, — сказала Эрика Саски, медицинский микробиолог из Торонто, сертифицированная по инфекционному контролю.

По словам Саски, сушилки для рук могут содержать фильтры, которые необходимо регулярно очищать или менять. "Фильтры, которые не меняются так часто, как указано в инструкции, могут наполняться твердыми частицами, поэтому со временем у них могут накапливаться бактерии и плесень", — сказала Саски.

Накопление бактерий может являться результатом загрязнения сушильных машин другими людьми. Фото: TikTok

Накопление бактерий также может являться результатом загрязнения сушильных машин другими людьми, пояснила она: «Кто-то, возможно, мыл руки недостаточно долго, чтобы эффективно удалить все микробы. Тогда, если этот человек коснется места, где присутствует диффузор, микробы могут попасть на сушилку, которая затем может попасть к следующему пользователю”.

В 2018 году исследование Университета Коннектикута показало, что сушилки для рук в общественных туалетах выдувают бактерии, а также фекалии на руки.

В исследовании, опубликованном в Applied and Environmental Microbiology Journal, говорится, что ученые пришли к выводу после размещения пластин для сбора данных под сушилками для рук в 36 ванных комнатах, расположенных в кампусе Университета Коннектикута.

Исследователи сказали, что они поместили пластины под сушилку примерно на 30 секунд и обнаружили от 18 до 60 различных колоний бактерий на каждой пластине.

Видео в ТикТок, опубликованное @the_lab_life1, не рассказывает о том, какой тип бактерии развивается.

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