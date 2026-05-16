Токсины и стресс: как место работы женщины влияет на риск аутизма у будущего ребенка

Место работы женщины может влиять на риск аутизма у будущего ребенка

В последние два десятилетия уровень диагностирования аутизма в мире стремительно растет. Поскольку одна лишь генетика не может объяснить этот скачок, ученые активно изучают влияние окружающей среды. И если раньше фокус был на образе жизни беременной, то теперь внимание сместилось на то, чем она зарабатывает на жизнь.

О том, как профессия женщины формирует скрытые риски для будущих детей, пишет Earth.com со ссылкой на результаты уникального исследования, проведенного в Дании.

Самые опасные профессии для будущих матерей

В отличие от предыдущих исследований, опиравшихся на опрос и человеческую память, ученые использовали детальные национальные реестры Дании. Они изучили данные 1 702 детей с диагнозом «аутизм» и сравнили их с группой более 108 000 детей без этого диагноза. Исследователи отслеживали места работы матерей в четыре разных периода: в любое время жизни, за год до зачатия, во время беременности и вскоре после рождения ребенка.

После тщательного анализа ученые выделили три категории профессий, наиболее коррелирующих с повышенным риском аутизма:

Военное дело и оборона — риск выше потрясающих 59% (причем связь прослеживалась даже если женщина работала там за годы до беременности).

Наземный транспорт – повышение риска на 24%.

Государственное управление (в частности, должности в судах) – повышение на 20%.

Токсины или стресс: что именно вредит развитию ребенка

Ученые объясняют следующие результаты двумя главными факторами. Работа в транспортной или оборонной отрасли часто сопровождается влиянием выхлопных газов, топлива и промышленных химикатов. К примеру, мелкие частицы дизельных выхлопов способны преодолевать биологические барьеры и вызвать воспаление в организме, что влияет на раннее развитие мозга плода.

Не считая того, не все рискованные профессии соединены с химикатами. Работа в госуправлении или судебной системе обычно требует долгий рабочий день и несет колоссальную ответственность. Хронический стресс во время беременности оказывает влияние на уровень гормонов и кровообращение, что также сказывается на формировании мозга ребенка.

Угроза к зачатию и различия между полами

Одно из самых интересных открытий касается времени воздействия. Определенные риски связаны с работами, которые женщины выполняли задолго до беременности. Это объясняется процессом биоаккумуляции: некоторые химические вещества хранятся в жировых тканях годами и могут высвобождаться в организм при вынашивании малыша. То есть "окно риска" начинается задолго до традиционных девяти месяцев беременности.

Исследование также выявило гендерные отличия: для мальчиков более высокий риск аутизма был связан с работой матерей в транспорте и судах, тогда как для девочек во главу угла вышло государственное управление.

Авторы исследования отмечают: это не означает, что определенная работа является прямой причиной аутизма, ведь индивидуальный риск остается небольшим. Однако это доказывает, что рабочая среда матери становится частью раннего мира ребенка, формируя ее еще до момента зачатия.

