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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
449
Время на прочтение
2 мин

Только эти две привычки помогут быстро похудеть после 50: без диет, тренировок и стресса

Чтобы избавиться от лишних килограммов, не надо изводить себя жесткими диетами, изнурительными тренировками или употреблять дорогие чудо-препараты. Достаточно лишь немного скорректировать свой образ жизни — и ваш вес будет всегда в норме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро похудеть без диет и тренировок

Как быстро похудеть без диет и тренировок / © www.freepik.com/free-photo

С возрастом меняется не только образ жизни, но и метаболизм. После 50 лет похудение становится настоящим испытанием: организм замедляет обмен веществ, жир откладывается быстрее, а энергии становится меньше. Однако есть две простые привычки, которые помогут держать себя в форме до глубокой старости. Рассказываем, что нужно делать после 50 лет, чтобы не набирать лишние килограммы.

Как быстро похудеть после 50 лет без изнурительных диет и тренировок: об этом мало кто знает

Утренние прогулки и физическая активность. После 50 лет нужно обязательно двигаться ежедневно, лучше делать это утром. Это может быть прогулка, зарядка, йога и даже уборка. Утреннее движение позволит:

  • активизировать обмен веществ на весь день;

  • уменьшить уровень стресса и кортизола — гормона, способствующего накоплению жира;

  • стимулировать пищеварение и снизить аппетит.

Главное в этом деле — регулярность и последовательность. Не стоит перегружать себя тяжелыми упражнениями, просто начинайте свой день не с кофе, а с движения.

Простая пищевая привычка — 12 часов в сутки без еды. Следует отметить, что это совсем не диета или интервальное голодание. Это режим питания, активирующий естественные механизмы сжигания жира. Вам нужно только есть в определенный временной промежуток, например, с 8:00 до 20:00, а остальное время ваш организм должен отдыхать от еды.

Какие преимущества такого способа питания:

  • стабилизируется уровень сахара в крови;

  • сжигается лишний жир, а не мышечная ткань;

  • улучшается работа печени и пищеварительной системы;

  • нет нужды считать калории, главное — не делать ночные перекусы.

Это идеальная привычка для тех, кому за 50, она не требует радикальных изменений в питании, но дает стабильный и заметный результат.

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Дата публикации
Количество просмотров
449
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