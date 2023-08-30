Только не ложитесь: 5 вещей, которые нельзя делать после еды

Чтобы ваш организм получал только пользу от еды, не стоит делать эти вещи.

Так хочется после вкусного обеда устроить себе сиесту. Или после ужина сразу лечь на удобный диван, ведь был такой насыщенный день. Но пассивного отдыха сразу после еды следует избегать, чтобы помочь своему организму правильно переварить пищу. Это снизит риск пищеварительного дискомфорта, в частности, тяжести желудка, что обеспечит хорошее самочувствие. Чего не следует делать ни в коем случае после того, как вы поели, – читайте дальше.

Лежать

В течение часа вообще не стоит ложиться на диван или кровать, поскольку это может привести к изжоге, тяжести в желудке и проблемам с пищеварением. Возможен риск развития болезни желудка – гастрит. Если вам хочется отдохнуть, следует немного подняться на диване, чтобы сила притяжения помогла в переваривании пищи.

Заниматься спортом

После приема пищи, особенно жирной и с большим содержанием калорий, организму требуется время для ее переваривания. Если вы после обеда, например, перейдете к активным физическим упражнениям, то для вашего организма это будет двойной нагрузкой. Замедлится процесс обмена веществ и вы вместо того, чтобы похудеть, получите лишние килограммы. К тренировке следует приступать через час после еды, тогда не возникнет проблем с усвоением питательных веществ и различных расстройств желудка.

Курить сигареты

Следует отметить, что употребление табака вредит здоровью человека в любом случае. А после еды этого вообще нельзя делать, если вы имеете такую привычку. Различные химические соединения и никотин в сигаретах могут привести к нарушению пищеварительных процессов. Из-за чего возникнут проблемы с кишечником.

Много пить

Воду во время приема пищи следует пить умеренными дозами. Поскольку во время переваривания пищи в желудке выделяются сок и ферменты, которые помогают процессам переработки пищи. Если выпить много жидкости, то она разбавит этот сок, и продукты питания будут усваиваться очень плохо. Это может вызвать тяжесть желудка, расстройства кишечника и запоры.

Чистить зубы

Наверное, это немногим известный факт. Если после еды почистить зубы, это может вызвать риск повреждения зубной эмали. Особенно когда вы ели кислые продукты. Стоит подождать минут сорок, чтобы слюна нейтрализовала кислоты, содержащиеся в употребленной пище. Вы можете просто прополоскать рот, чтобы убрать остатки еды, оставшейся после обеда или ужина.

Что нужно сделать после еды, чтобы помочь пищеварению?

Прогуляться. Неспешная прогулка по парку станет тем, что нужно для эффективного переваривания пищи и усвоения всех полезных микроэлементов. Также медлительная ходьба помогает отрегулировать уровень сахара в крови. Диетологи говорят, что неспешная прогулка ускорит процессы пищеварения на 14%, поэтому никаких проблем с обменом веществ не будет возникать.

Неспешная прогулка по парку станет тем, что нужно для эффективного переваривания пищи и усвоения всех полезных микроэлементов. Также медлительная ходьба помогает отрегулировать уровень сахара в крови. Диетологи говорят, что неспешная прогулка ускорит процессы пищеварения на 14%, поэтому никаких проблем с обменом веществ не будет возникать. Выпить стакан воды. Если во время еды вы съели много продуктов с высоким содержанием клетчатки, то вам обязательно нужно выпить стакан воды. Она поможет поддержать движение пищи по желудочно-кишечному тракту. Диетологи рекомендуют пить небольшое количество воды на протяжении всего приема пищи.

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