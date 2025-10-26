Топ 10 продуктов, замедляющих старение

Клубника богата витамином С / © Associated Press

Реклама

Существует много продуктов, которые могут помочь замедлить старение, например орехи, рыба, масла, травы и специи, мы хотим сосредоточиться именно на фруктах и овощах, которые могут увеличить общую продолжительность жизни.

Об этом пишет eatthis.

Диетологи называют 10 овощей и фруктов, продлевающих молодость.

Реклама

Краснокочанная капуста

Эта капуста относится к семейству крестоцветных, а это означает, что она является мощным источником серосодержащих антиоксидантов, называемых глюкозинолатами. Исследования обнаружили, что они вместе с антоцианами являются еще одним мощным соединением в капусте, которое помогает снизить риск сердечных заболеваний, рака, артрита и нейрогенеративных заболеваний.

Грибы

Грибы являются подлинным источником долголетия. Многие исследования свидетельствуют о том, что грибы защищают от легкого когнитивного возбуждения (MCI). Также доказано, что полифенолы и антиоксиданты в грибах защищают от заболевания Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Черника

Черника, которую часто называют суперпродуктом, богата антиоксидантами, в частности антоцианами, которые могут способствовать долголетию. Эти мощные соединения борются со стрессом и воспалением, состояниями, связанными с хроническими заболеваниями и старением.

Брокколи

Брокколи богаты клетчаткой, витаминами С и К, железом и множеством других антиоксидантов.

Реклама

Свекла

Свеклу часто оставляют без внимания, но эти яркие земляные корнеплоды являются настоящей сокровищницей питательных веществ, включая клетчатку, фолиевую кислоту, марганец, калий, железо и витамин С.

Манго

Эти сочные фрукты наполнены витаминами А и С, играющими решающую роль в иммунной функции и здоровье кожи.

Клетчатка в манго может улучшать пищеварение и помогать поддерживать здоровый микробиом кишечника, являющийся важным компонентом общего здоровья и долголетия.

Авокадо

Авокадо является суперпродуктом, который связывается с множеством преимуществ для здоровья. Например, авокадо богато клетчаткой, которая может помочь снизить риск сердечных заболеваний и улучшить здоровье кишечника.

Реклама

Шпинат

Листовая зелень в целом связана с замедлением снижения когнитивных функций из-за ее питательных веществ и биоактивных соединений, таких как лютеин, бета-каротин, нитраты и фолиевую кислоту. В частности, шпинат помогает снизить артериальное давление из-за высокого уровня калия.

Капуста Кале

Капуста Кале помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а сок капусты может помочь снизить риск ишемической болезни сердца.

Клубника

Добавление клубники в ваш рацион может помочь с когнитивными функциями, связанными с возрастом — например, памятью.

Раньше мы писали о преимуществах употребления орехов кешью. Больше об этом читайте в новости.