Топ-5 орехов, которые продлят молодость и снизят уровень сахара в крови

Орехи — это не только полезный перекус, но и продукт, который может помочь поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Они содержат здоровые жиры, клетчатку и белок — сочетание, которое замедляет усвоение углеводов и способствует плавному повышению уровня сахара. Самыми эффективными для регуляции глюкозы считают орехи с низким содержанием углеводов и высоким уровнем клетчатки.

Об этом сообщило издание verywellhealth.com.

Миндаль

Диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано отмечает, что миндаль среди всех орехов имеет наибольшее содержание углеводов, но одновременно и больше всего клетчатки. Такой состав делает его полезным для поддержания здорового баланса липидов в крови.

Миндаль повышает уровень липопротеинов высокой плотности (так называемого «хорошего» холестерина) и снижает уровень «плохого» — липопротеинов низкой плотности. Исследования также показывают, что регулярное употребление миндаля положительно влияет на уровень сахара в крови и может уменьшать риск сердечных заболеваний у людей с диабетом 2 типа.

Кроме того, миндаль является источником важных минералов — магния, фосфора и меди, а также белка, который помогает поддерживать стабильный уровень энергии.

Пекан

Пекан содержит полезные полифенолы, марганец и витамин Е, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспалительные процессы. По словам Джулии Зумпано, этот вид орехов может влиять на выработку и действие инсулина, что помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Пекан имеет низкий гликемический индекс, то есть не вызывает резкого повышения сахара после потребления. Благодаря сочетанию жиров и клетчатки этот орех способствует более длительному ощущению сытости, что может быть полезным для людей, которые контролируют массу тела или уровень сахара.

Грецкие орехи

Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК) — это растительный источник омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Как отмечает Зумпано, АЛК может поддерживать контроль гликемии, что особенно важно для людей с нарушением углеводного обмена.

Кроме того, грецкие орехи способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина и снижению «плохого», помогая снизить риск развития сердечных заболеваний.

Орехи макадамии

Орехи макадамии имеют очень низкое содержание углеводов и сахара, но при этом богаты мононенасыщенными жирами, которые положительно влияют на здоровье сердца.

Исследования показывают, что замена углеводов с высоким гликемическим индексом на орехи макадамии может помочь лучше контролировать уровень глюкозы в крови. Благодаря своей питательной ценности макадамия может быть полезной частью рациона для людей, которые стремятся естественно регулировать уровень сахара.

Бразильские орехи

Бразильские орехи — важный источник селена, микроэлемента, влияющего на чувствительность организма к инсулину. По данным исследований, селен может помогать снижать уровень инсулина и улучшать контроль глюкозы у людей с диабетом 2 типа.

Кроме влияния на уровень сахара, бразильские орехи положительно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, ведь содержат полезные жиры и антиоксиданты.

