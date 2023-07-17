ТОП-5 продуктов, которые помогают похудеть и улучшают работу мозга

Эти продукты влияют на работу мозга, улучшают иммунитет, повышают настроение и помогают держать тело в отличной форме. И это не биодобавки или особенные смеси, а обычная еда, которая продается в каждом супермаркете. Если иметь в своем холодильнике такие продукты, можно быть спокойными за свое стройное тело и ясный ум. Такая пища максимально снабжает организм необходимыми витаминами, клетчаткой и микроэлементами. Что нужно есть, чтобы быть стройными, здоровыми и улучшить работу мозга - читайте дальше.

Овсянка

Каждое утро следует начинать с овсяной каши. Это самый лучший помощник, когда нужно похудеть или держать тело в форме. Овсянка – самый питательный вариант для завтрака, если нужно насытить организм клетчаткой. Овсяные зерна помогают предотвратить диабет, болезни сердца и ожирение. Также употребление овсяных хлопьев снижает уровень «плохого» холестерина в крови.

Овсяная каша – самый сытный завтрак из всех зерновых, который очень легко приготовить на воде, молоке, с добавлением сахара, ягод, орехов и меда. Но не только кашей ограничивается употребление овсянки. Из нее изготовляют энергетические батончики, панировочные сухари и муку для выпечки.

Кресс-салат

За последние несколько лет кресс-салат стал одним из самых употребляемых продуктов, который не уступает брокколи, руколе и брюссельской капусте. Этот салат употребляли еще древние римляне, а Гиппократ использовал его как лекарство для своих пациентов.

Эта мягкая зелень включает в себя бета-каротин, содержание которого в четыре раза больше, чем в яблоках. Также салат обладает наибольшим количеством витамина К: на 100 г продукта 238% рекомендуемой дозы в сутки. Вместе эти микроэлементы предотвращают быстрое старение кожи и организма в целом. Также употребление кресс-салата предупреждает заболевание раком.

Рекомендуется включать этот продукт в ежедневный рацион в салаты, также из него можно делать смузи. Растение добавляют еще в сэндвичи, пасту, омлеты, супы, соусы и запеканки.

Жирная рыба

Лосось содержит жирные кислоты омега-3, которые необходимы для надлежащего функционирования нашего мозга, также они уменьшают уровень холестерина в крови и укрепляют сосуды. В свой рацион, кроме лосося, также следует добавлять скумбрию, сардину и другие морепродукты. Чтобы получить максимум пользы и витаминов из рыбы, ее следует готовить недолго, добавлять сырые или запеченные овощи и зелень.

Можно употреблять также замороженную и слабосоленую рыбу – сельдь или семгу. Все морепродукты очень полезны для организма и мозга, поскольку они содержат йод. Если употреблять рыбу по крайней мере дважды в неделю, вместо красного мяса, можно не беспокоиться о лишних килограммах. Поскольку употребление рыбы и морепродуктов обеспечивает здоровый и сбалансированный рацион без избытка калорий.

Оливковое масло

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять оливковое масло. Поскольку она содержит мононенасыщенные жиры, помогающие снизить заболевание раком. Оливковое масло первого отжима также предотвращает заболевания сердца и ожирение. Ее следует добавлять в салаты и готовить из нее другие блюда. Также она более полезна для жарки, чем подсолнечная или кукурузная. Самое полезное и вкусное масло, которое производится с помощью холодного отжима. Нужно покупать масло, на котором указан регион происхождения и дата изготовления. Не стоит употреблять оливковое масло, которому больше двух лет.

Грецкие орехи

Эти орехи содержат белок, клетчатку и полезные жиры, поэтому они необходимы для здоровья организма. Грецкие орехи содержат высокую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот омега-3, способствующих улучшению работы сердца и мозга, вместе с тем ускоряют процесс похудения.

Согласно исследованиям, горсть грецких орехов содержит вдвое больше антиоксидантов, чем другие орехи. Их нужно употреблять несколько раз в неделю, что обеспечит насыщение организма необходимыми микроэлементами и будет способствовать предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Голубика

Это ягода, которую следует постоянно держать в своем холодильнике, благодаря ее полезным свойствам и высокому содержанию антиоксидантов. Голубика имеет низкую калорийность, но в то же время богата клетчаткой, что позволяет обеспечить длительное чувство сытости. С такими ягодами можно постепенно привыкать к здоровому питанию.

Эту ягоду можно есть просто так, добавлять ее к йогуртам или кашам, а также использовать вместо леденцов, если заморозить. Из нее готовят разнообразные смузи и соусы. Голубику можно замораживать на длительный срок, от этого она не потеряет своих вкусовых и полезных свойств. Это идеальный вариант для тех, кто всегда хочет иметь питательный и полезный продукт под рукой.

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