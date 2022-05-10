Топ-5 продуктов-заменителей: эксперт назвала полезные аналоги дорогих ингредиентов

Польза для организма так же высока, а цена ниже.
Можно заменить дорогие продукты на более доступные аналоги с таким же набором витаминов и минералов.
Основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова рассказала о 5 продуктах, которые могут прийти на смену дорогим ингредиентам.
Нут – фасоль
Источник растительного белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов группы В, фолиевой кислоты, антиоксидантов и других микроэлементов.
Фасоль можно добавлять в салаты, тушить с овощами или употреблять в качестве гарнира в виде хумуса или целостно.
Авокадо – тыквенные семена
Содержат жирные кислоты (линоленовая, олеиновая, пальмитиновая и стеариновая), витамин А и Е, витамины группы В, К, а также магний, цинк, фосфор, железо, медь.
Киноа – пшено
Много белка содержит небольшое количество глютена, богатое витаминами B1, B2, B5, а также витамином PP и микроэлементами – железо, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк.
Чиа – семена льна
Содержит жирные кислоты, аминокислоты, витамины группы, К, Е, С, микроэлементы фосфора, магния, калия, кальция, меди, цинка, селена.
Оливковое масло — подсолнечное масло
Содержит ненасыщенные жиры, которые важны для нормального функционирования организма. В составе линолевая, олеиновая и стеариновая кислоты. Также подсолнечное масло богато витаминами Е и К.
Надеемся, пост вам был полезен и уже готовим следующую подборку.
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