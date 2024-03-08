Топ-5 рецептов вкусных и полезных бутербродов, от которых не наберете вес

Бутерброды – это отличный вариант для перекуса. Их не нужно долго готовить, можно есть утром и на работе в обед, и вечером. А чтобы такая еда была не только вкусной, но и полезной, можно делать бутерброды из продуктов, содержащих кучу витаминов. И кто сказал, что полезная еда не может быть вкусной? Диетология Светлана Фус на своей странице в Instagram опубликовала 5 рецептов полезных и одновременно вкусных бутербродов, от которых не будет ни одного лишнего килограмма.

Как приготовить вкусные и полезные бутерброды, которые не будут вредить фигуре

Рецепт №1. На хлеб намажьте мягкий сливочный сыр. Нарежьте тоненькими ломтиками авокадо и уложите сверху. Завершите бутерброд яйцом-пашот и посыпьте своей любимой зеленью.

На хлеб намажьте мягкий сливочный сыр. Нарежьте тоненькими ломтиками авокадо и уложите сверху. Завершите бутерброд яйцом-пашот и посыпьте своей любимой зеленью. Рецепт №2. Это многослойный бутерброд. Первым слоем на хлеб положите листья любого зеленого салата. Затем уложите два кольца помидора, сверху выложите консервированный тунец. Порежьте яйцо кубиком и нарежьте любую зелень, перемешайте и посыпьте бутерброд.

Это многослойный бутерброд. Первым слоем на хлеб положите листья любого зеленого салата. Затем уложите два кольца помидора, сверху выложите консервированный тунец. Порежьте яйцо кубиком и нарежьте любую зелень, перемешайте и посыпьте бутерброд. Рецепт №3. На хлеб намажьте мягкий сливочный сыр, положите две-три тоненькие полоски огурца. Сверху уложите слабосоленую красную рыбу, украсьте бутерброд веточками укропа.

На хлеб намажьте мягкий сливочный сыр, положите две-три тоненькие полоски огурца. Сверху уложите слабосоленую красную рыбу, украсьте бутерброд веточками укропа. Рецепт №4. Порежьте творог с плесенью и грушу, предварительно очистив ее от кожуры. Положите на отрубной хлеб слой сыра, затем грушу, добавьте рукколу и посыпьте бутерброд грецкими орехами. Такой бутерброд можно делать без хлеба.

Порежьте творог с плесенью и грушу, предварительно очистив ее от кожуры. Положите на отрубной хлеб слой сыра, затем грушу, добавьте рукколу и посыпьте бутерброд грецкими орехами. Такой бутерброд можно делать без хлеба. Рецепт №5. На хлеб положите листья любого зеленого салата, затем добавьте два ломтика твердого сыра. Сверху на сыр положите нарезанные маслины и сельдерей.

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