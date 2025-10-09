Топ-6 полезных соков: диетолог рассказал, какие из них лучше всего поддерживают здоровье

Сок / © pixabay.com

Реклама

Фруктовые соки часто воспринимают как полезную замену сладких напитков, однако эксперты предостерегают: не все они приносят пользу. По словам британского диетолога Роба Гобсона, избыток сока может нанести вред организму, хотя некоторые виды действительно имеют положительный эффект.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гобсон отметил, что Общественная служба здравоохранения Англии советует ограничить потребление фруктового сока до 150 мл в день. Превышение этой нормы повышает риск развития кариеса, набора веса, ожирения и диабета 2 типа.

Реклама

Специалист проанализировал самые популярные соки и рассказал, какие из них действительно стоит пить, а какие — лучше сократить.

Гранатовый сок

Гранатовый сок стал фаворитом эксперта. Он содержит полифенолы, снижающие окислительный стресс и улучшающие состояние сосудов. Также в нем есть эллагитанины — вещества, которые уменьшают скачки сахара в крови после еды.

По словам Гобсона, исследования показали: употребление гранатового сока вместе с хлебом помогает снизить уровень глюкозы в крови — эффект, который не наблюдается при приеме добавок.

Апельсиновый сок

Стакан апельсинового сока обеспечивает более половины суточной нормы витамина С, а также содержит калий и фолиевую кислоту. Умеренное его потребление может повысить уровень витамина С в организме и уменьшить воспалительные процессы.

Реклама

Грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок богат калием и соединением наринген, обладающим антиоксидантными свойствами. Однако диетолог предупреждает: грейпфрут может опасно взаимодействовать с определёнными лекарствами — в частности статинами, препаратами от давления и антидепрессантами. Это связано с блокированием фермента CYP3A4, из-за чего уровень лекарств в крови может повышаться.

Клюквенный сок

Клюквенный сок помогает уменьшить риск повторных инфекций мочевыводящих путей благодаря проантоцианидинам (ПАЦ) — веществам, мешающим бактериям прикрепляться к стенкам мочевого пузыря.

Ананасовый сок

Ананасовый сок содержит витамин С, марганец и бромелайн — фермент, который способствует пищеварению и уменьшает воспаление. Это делает его полезным для людей с артритом или повышенным давлением. Но из-за высокого содержания природных сахаров важно не превышать порцию.

Яблочный и виноградный соки

По словам Гобсона, эти соки содержат много сахара, но мало витаминов и антиоксидантов. Сами яблоки, благодаря флавоноидам, действительно полезны для сердца и старения, однако эти свойства не сохраняются в соках.

Реклама

Некоторые исследования показали, что яблочный сок может облегчать симптомы тревожности у пациентов с болезнью Альцгеймера, но эти данные пока ограничены экспериментами на животных.

Почему избыток сока опасен

Диетолог подчеркнул, что во время приготовления сока из фруктов удаляется клетчатка. Из-за этого организм быстрее усваивает сахар, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Человек получает витамины, но теряет полезные свойства волокон, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и контроль аппетита.

Исследования также показывают, что регулярное превышение рекомендуемой порции сока может способствовать набору веса, поскольку многие люди наливают себе значительно больше 150 мл в день, даже не замечая этого.

Напомним, газировка, энергетики, алкоголь и даже некоторые соки могут наносить неожиданный вред вашим волосам.