Кофе — это энергетическая бомба, которая заряжает нас утром / © Pixabay

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Кофе нельзя запивать лекарство вообще. Исследования показали, что кофе стимулирует желудок, изменяя время, за которое пища проходит через пищеварительную систему. Поэтому утренняя чашка кофе может начать взаимодействовать с лекарствами, попавшими в желудок, и изменять их скорость всасывания в кровь. Это означает, что кофе напрямую влияет на эффективность медикаментов.

Список лекарств, которые ни в коем случае нельзя принимать с кофе

Лекарство для щитовидной железы

Препараты для щитовидной железы, такие как левотироксин, играют решающую роль в регулировании метаболизма. Исследования показывают, что употребление кофе с одновременным приемом лекарства для щитовидной железы могут уменьшить объем усвоенных действующих веществ. И это не шутки. В случае с лекарством для щитовидки кофе уменьшает всасывание лекарства более чем на половину. Чтобы избежать этого взаимодействия, подождите не менее 30 минут, прежде чем наслаждаться кофе после приема лекарства для щитовидной железы.

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Лекарство против простуды или аллергии

Лекарство против простуды и аллергии часто содержит противоотечные и антигистаминные препараты, которые в сочетании с кофеином могут вызывать нервозность и беспокойство. Смешивание этого лекарства с кофе может усилить эти побочные эффекты, что приведет к ускоренному сердцебиению и нервозности. А некоторые лекарства против аллергии, такие как фексофенадин, вообще не следует принимать с кофе, поскольку это может чрезмерно стимулировать нервную систему, усилив тревожность.

Лекарство против диабета

Кофе может влиять на уровень сахара в крови, поэтому важно быть максимально осторожным, если принимаете лекарство против диабета. Кофеин может вызвать повышение уровня сахара в крови, потенциально противодействуя эффектам лекарства против диабета.

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Лекарство против болезни Альцгеймера

Лекарства, предназначенные для лечения болезни Альцгеймера, например, донепезил, ривастигмин и галантамин могут быть чувствительны к кофеину, говорят врачи. Кофе может усилить такие побочные эффекты, как бессонница или желудочно-кишечный дискомфорт, а также уменьшает количество попадающего в мозг препарата.

Лекарство против астмы

Многие люди с астмой принимают бронходилататоры во время обострения болезни. Они расслабляют дыхательные пути, облегчают дыхание, но и не без побочных эффектов, таких как головные боли, тревожность, боль в животе, раздражительность.

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Антидепрессанты

Многие антидепрессанты, например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, могут взаимодействовать с кофеином, потенциально вызывая повышенную тревожность или беспокойство, проблемы со сном, учащенное сердцебиение, говорят врачи.

Стабилизация АД

Многие принимают лекарства от повышенного артериального давления. Это означает, что сердцу не нужно работать так тяжело, чтобы перекачивать кровь.

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Однако употребление кофе одновременно с приемом лекарства от артериального давления может привести к тому, что организм усвоит меньше лекарства, поэтому вы можете не получить полной пользы от лекарства.

Мелатонин

Мелатонин — это естественный гормон, который производит тело и помогает ощущать сонливость ночью. Гормон запускается во время заката, сигнализируя мозгу, что пора отдохнуть.

Тогда кофе действует как стимулятор, заставляя чувствовать себя полегче. Кофеин выполняет прямо противоположную работу мелатонина. Употребление кофе может подавлять выработку мелатонина в организме и снижать эффективность этого гормона.

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Ранее исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника. О новой пользе кофе для организма читайте в новости.