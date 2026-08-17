Топ мифов о похудении и что нужно делать на самом деле для снижения веса

Похудение стало настоящей навязчивой идеей для современных женщин

Реклама

Многие люди стремятся достичь потери веса как можно скорее. Поэтому готовы верить в «чудодейственные» методы, обещающие быстрое похудение без труда.

Издание egeszsegkalauz развенчало популярные мифы о похудении.

Реклама

Миф 1 — строгая диета поможет сбросить вес

Большинство из нас не собираются соблюдать строгие ограничения в пище долгосрочно. Поэтому такой подход может повлечь за собой неудачу. Когда после недели-двух ограничений несколько килограммов уходит, вы снова возвращаетесь к чипсам в кинотеатре и шоколадке после очередного стресса.

Реклама

Миф 2 — вы должны прекратить употреблять продукт «Х», чтобы похудеть

Глютен, сахар, молочные продукты, углеводы, мясо — именно эти продукты чаще всего попадают в список того, что нужно ограничить в своем рационе. Если вы перестанете есть какие-то группы продуктов, вес уменьшится.

Миф 3 — товары из магазина здоровой пищи лучше других

Где бы вы ни покупали продукты, читайте то, что написано на этикетке. Органический не означает менее калорийный, чем аналогичный продукт, без такой отметки. И не факт, что их составы будут отличаться.

Миф 4 — правильный жир поможет сбросить вес

Обезжиренная диета может увеличить вес. Переходя на такую диету, вы не будете чувствовать насыщения, поэтому немедленно будут срывы. , которые считают здоровым.

Миф 5 — всем нужен cheat day

Эта стратегия эффективна не всем людям. Еженедельный cheating может сорвать всю диету и упражнения, которые вы делали в течение недели. День, когда вы бесконтрольно впитываете все, заедая шоколадкой гамбургер, может стать причиной набора веса. Также на следующий день вы можете чувствовать себя слишком толстой, чтобы пойти в спортзал.

Реклама

Миф 6 — вам не нужно заниматься спортом, если вы соблюдаете строгую диету

Когда речь идет о похудении, предпочтения в пище важнее тренировки. Но это не значит, что упражнения следует исключить из жизни. Спорт помогает бороться с такими хроническими заболеваниями как диабет и болезни сердца.

Миф 7 — определенные продукты могут ускорить метаболизм

Некоторые исследования показали, что некоторые специи и цитрусовые ускоряют метаболизм. Как и некоторые напитки, например, зеленый чай. Нет доказательств того, что метаболизм ускоряется настолько, что это может привести к существенному похудению.

Миф 8 — 30 минут кардио, и вы можете отдыхать весь день

Факт: физическая активность в течение дня — отличный способ избежать временных результатов от диет. Хотя тренировки и ускоряйте метаболизм, не проводите остаток дня, сидя за столом или лежа на диване.

Миф 9 — существует пища, которая сделает живот плоским

Когда диетологи говорят о «пищах для плоского живота», они подразумевают те продукты, которые могут сократить неприятные ощущения от вздутия живота, а не сжигают жир в прессе. Однако есть пища, которая поможет сохранить стройность талии.

Реклама

Миф 10 — если весы перестают показывать результаты, то диета больше не работает

В первые несколько недель вы можете худеть быстрее, а затем внезапно весы, кажется, «застряли на месте». Это может быть очень неприятно, но это не обязательно означает, что вы делаете что-то не так. Снижение веса — это не линейный процесс. Масса тела может изменяться изо дня в день из-за водного баланса, потребления соли и углеводов, содержания пищеварительной системы, гормональных изменений и многих других факторов.

Что поможет избавиться от лишних килограммов

Наверное, самое важное — принять тот факт, что идеальной диеты, подходящей для всех, не существует. Исследования показали, что низкоуглеводные, средиземноморские и другие диеты с разным соотношением макронутриентов могут помочь в снижении веса. Качество диеты и ее устойчивость для конкретного человека также важны для достижения долгосрочных результатов.

В общем, целесообразно отдавать приоритет овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым и продуктам, богатым белоком. Продукты, богатые белоком, помогают дольше сохранять чувство сытости и могут также способствовать сохранению мышечной массы во время похудения.

Кроме того, важны физические упражнения, достаточный сон и управление стрессом. Если ваш вес продолжает увеличиваться, несмотря на все изменения образа жизни, или если похудение дается с чрезвычайными трудностями, следует обратиться к врачу, поскольку некоторые заболевания и лекарства могут влиять на ваш вес.

Раньше мы писали о том, как достичь плоского живота. Больше о полезных советах тренера читайте в новости.

Новости партнеров