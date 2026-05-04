Топ опасных продуктов для полости рта
Пищевые продукты, которые мы употребляем, влияют на здоровое состояние полости рта.
Чтобы избежать проблем с зубами и деснами, эксперты советуют быть осторожными со сладкими и кислыми продуктами. А также минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием углеводов.
Об этом пишет Healthline.
Эксперты советуют сосредоточиться на продуктах с низким содержанием углеводов и сахара, а также с высоким содержанием клетчатки, содержащих важные питательные вещества — кальций, фосфор и магний.
Топ вредных продуктов для полости рта
Сухое печенье
Крекеры являются наиболее опасными продуктами для здоровья полости рта. Углеводы, содержащиеся в печенье, быстро разлагаются во рту и являются питательными для патогенных бактерий.
Когда бактерии разрушаются, они выделяют кислоту, что может привести к образованию зубного налета и порче зубов.
Лучше отдать предпочтение крекерам из орехов и семян, но без муки.
Сухофрукты
Сухофрукты могут быть вредны для полости рта, поскольку они полностью лишены влаги и имеют высокое содержание сахара. Лучше отдать предпочтение свежим фруктам.
Сладкая вода
Помимо высокого содержания сахара все газированные напитки (даже с нулевым содержанием калорий) содержат много кислоты.
Кислотность этого уровня во рту, вероятно, будет способствовать воспалению десен и общему дисбиозу полости рта. Чтобы защитить свои зубы, газировку следует пить в течение короткого периода времени, затем следует сполоснуть рот водой, а после 45 минут почистить зубы.
Комбуча
Комбуча считается здоровым напитком, поскольку содержит полезные бактерии и многие антиоксиданты. Однако в некоторые напитки из чайного гриба добавляют сахар, и они не содержат активных бактерий.
Фасоль и чечевица
Способствовать разрушению зубов может фитиновая кислота, содержащаяся в этих продуктах. Фитиновая кислота может осложнить усвоение зубами таких питательных веществ как кальций, фосфор, витамин D и магний, что способствует возникновению кариеса. Чтобы устранить фитиновую кислоту, бобы, чечевицу и другие злаки, можно замочить на ночь перед употреблением.
