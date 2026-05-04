Топ опасных продуктов для полости рта

Чтобы избежать проблем с зубами и деснами, эксперты советуют быть осторожными со сладкими и кислыми продуктами. А также минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием углеводов.

Об этом пишет Healthline.

Эксперты советуют сосредоточиться на продуктах с низким содержанием углеводов и сахара, а также с высоким содержанием клетчатки, содержащих важные питательные вещества — кальций, фосфор и магний.

Топ вредных продуктов для полости рта

Сухое печенье

Крекеры являются наиболее опасными продуктами для здоровья полости рта. Углеводы, содержащиеся в печенье, быстро разлагаются во рту и являются питательными для патогенных бактерий.

Когда бактерии разрушаются, они выделяют кислоту, что может привести к образованию зубного налета и порче зубов.

Лучше отдать предпочтение крекерам из орехов и семян, но без муки.

Сухофрукты

Сухофрукты могут быть вредны для полости рта, поскольку они полностью лишены влаги и имеют высокое содержание сахара. Лучше отдать предпочтение свежим фруктам.

Сладкая вода

Помимо высокого содержания сахара все газированные напитки (даже с нулевым содержанием калорий) содержат много кислоты.

Кислотность этого уровня во рту, вероятно, будет способствовать воспалению десен и общему дисбиозу полости рта. Чтобы защитить свои зубы, газировку следует пить в течение короткого периода времени, затем следует сполоснуть рот водой, а после 45 минут почистить зубы.

Комбуча

Комбуча считается здоровым напитком, поскольку содержит полезные бактерии и многие антиоксиданты. Однако в некоторые напитки из чайного гриба добавляют сахар, и они не содержат активных бактерий.

Фасоль и чечевица

Способствовать разрушению зубов может фитиновая кислота, содержащаяся в этих продуктах. Фитиновая кислота может осложнить усвоение зубами таких питательных веществ как кальций, фосфор, витамин D и магний, что способствует возникновению кариеса. Чтобы устранить фитиновую кислоту, бобы, чечевицу и другие злаки, можно замочить на ночь перед употреблением.

