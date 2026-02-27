- Дата публикации
Топ причин, из-за которых трудно похудеть на кето-диете
Кето-диета – популярный тренд среди тех, кто хочет иметь стройную фигуру. Однако эксперты повторяют, что ни одну диету нельзя считать альтернативой здоровому питанию.
Кето-диета стала популярной среди тех, кто хочет похудеть. Однако не всем удается получить желаемый результат, потребляя мало углеводов. Если вы отдали предпочтение кето-диете, то чтобы увидеть эффективность, нужно правильно соблюдать питание.
Смысл этой диеты — потреблять пищу с большим содержанием жира и белка, и не есть более 50 граммов углеводов в день. 50 граммов углеводов — это примерно 4 ломтика хлеба.
В Healthline назвали причины, которые могут препятствовать вашим усилиям по снижению веса на кето-диете.
Вы едите слишком много углеводов
Одна из причин, почему люди не худеют на кето-диете, состоит в том, что они потребляют слишком много углеводов.
Фактически только около 5% от общего количества калорий должно поступать из углеводов. Это резко контрастирует со стандартной диетической рекомендацией, согласно которой 45-65% калорий поступают из углеводов.
Вы не едите питательную пищу
Независимо от того, какую диету вы соблюдаете, ключ к здоровой потере веса — это употребление питательных, цельных продуктов. Потребление таких продуктов, как закуски, кето-десерты и другие упакованные продукты, между едой могут свести на нет усилия по снижению веса из-за дополнительных калорий, которые они обеспечивают.
Кроме того, употребление слишком большого количества полуфабрикатов, таких как хот-доги и фаст-фуд может также замедлить потерю веса.
Вы находитесь в состоянии стресса и не высыпаетесь
Стресс, особенно хронический, и плохой сон могут негативно влиять на потерю веса. Когда тело находится в стрессе, оно вырабатывает избыточное количество гормона кортизола.
Повышенный уровень кортизола может провоцировать накопление жира в организме. Кроме того, находящиеся в хроническом стрессе часто недосыпают, что также связано с увеличением веса.
Проблемы со сном отрицательно влияют на гормоны, регулирующие голод, такие как лептин и грелин, вызывая повышение аппетита.
Продукты, рекомендуемые на кето-диете:
яйца
мясо птицы (курица, индейка)
жирная рыба (селедка, лосось, скумбрия)
мясо (говядина, свинина и т.п.)
жирные молочные продукты (йогурт, сметана, творог, сливочное масло, сливки)
орехи и семена (макадамия, миндаль, грецкие орехи, арахис, тыквенные семена и т.д.)
авокадо
некрахмалистые овощи (зелень, брокколи, томаты, грибы)
жиры (оливковое масло, масло авокадо, коксовое масло и т.п.)
Национальная служба здоровья Великобритании (NHS) отмечает, что если у вас диабет второго типа и вы решили попробовать эту диету, важно проконсультироваться с врачом, ведь не всем людям с диабетом второго типа этот вид рациона может быть полезен.
