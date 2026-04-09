Топ причин, почему вы постоянно болеете — проверьте себя

Человек часто болеет из-за ослабления иммунной системы / © УНИАН

Частые простудные заболевания способны кого угодно выбить из колеи. Если человек постоянно болеет, его жизнь превращается в сплошное лечение.

Почему так происходит и как укрепить свой иммунитет, рассказала семейный врач из США Неха Вяс для Cleveland Clinic.

Иммунная система — это комплексная работа органов, клеток и других веществ в организме. Она защищает от микробов и помогает поправляться от болезней и травм.

Когда иммунная система замечает вирус, для борьбы с ним она производит антитела — специальные белки, которые прикрепляются к вирусу и посылают сигнал организму уничтожить его.

Топ причин, почему вы часто болеете

Стресс

Существует исследование, показывающее, что кратковременный стресс может укрепить иммунную систему. Но хронический или длительный эффект имеет противоположный.

Он снижает способность организма бороться с болезнями. Речь идет не только о простуде, но и о повышении риска возникновения многих других заболеваний, в частности:

атеросклероза — накопление бляшек в артериях, что может привести к сердечным заболеваниям

психических заболеваний, таких как депрессия и тревожность

снижение активности природных клеток-киллеров, предотвращающих образование и распространение рака

Стресс также может усугубить уже имеющиеся болезни, в частности экзему, язву желудка и язвенный колит.

Возраст и образ жизни

С возрастом иммунная система начинает работать хуже. Человек не может его контролировать, но способен изменить некоторые свои привычки, которые делают более склонными к простуде.

В частности, риск постоянных заболеваний повышают:

недостаточная физическая активность

плохое питание

чрезмерное употребление психоактивных веществ и связанные с этим расстройства

Если есть любой из этих факторов риска, следует обратиться к врачу, чтобы составить план здорового образа жизни для защиты иммунитета.

Микробы

По словам врача, еще одной причиной постоянных простуд могут быть дети. Они часто не так опрятны, как взрослые, и не знают о мерах инфекционного контроля.

Риск заболеть также повышают общественный транспорт и авиаперелеты.

Плохой уход за зубами

В полости рта очень много бактерий. А ее здоровье оказывает влияние на общее состояние организма.

Если вы не ухаживаете за зубами и деснами, то рискуете заболеть большим количеством болезней. В этом деле важна регулярность, ведь только так можно предотвратить инфекции полости рта и создать здоровый микробиом.

А если есть много полезных бактерий, то легче сражаться с вредными.

Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания вызывают чрезмерную активность иммунной системы. Поэтому лечение, как правило, угнетает ее.

Стероидные препараты — самый распространенный метод лечения аутоиммунных состояний. Поскольку это лекарство не дает иммунной системе полноценно работать, то делают более уязвимыми к болезням.

Как укрепить иммунную систему

Чтобы простуда реже случалась:

уменьшить стресс

приучить себя к здоровым привычкам — употребление полезной пищи, ежедневной активности и достаточного количества сна

позаботиться о здоровье полости рта — регулярное посещение стоматолога, чистка зубов дважды в день с помощью щетки и зубной нити

часто мыть руки

