Топ причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Высокое кровяное давление может вызвать много проблем / © Pexels

Высокое давление — состояние, которое может помешать активной и радостной жизни, а также крайне опасно. Причиной высокого давления может служить не только генетика, но и образ жизни.

Рассказываем об основных причинах повышения давления

Хронический стресс — активирует симпатическую нервную систему и увеличивает уровень циркулирующих гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Со временем это может способствовать стойкой гипертонии.

Качество и продолжительность сна — хронический недостаток сна связан с повышенным риском развития таких заболеваний, как деменция, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет. Сон менее 6 часов в сутки приводит к повышению артериального давления.

Чувствительность кофеина — у некоторых людей наблюдается временное повышение артериального давления после употребления кофеина.

Курение и влияние никотина — влияние химических веществ из сигарет ухудшает состояние артерий, что ограничивает кровоток и приводит к инфарктам и инсультам.

Гормональные изменения — заболевания щитовидной железы, менопауза и состояния, влияющие на выработку надпочечниковых гормонов, могут влиять на регулирование артериального давления.

Сменная работа и нарушение циркадного ритма — работа в ночные смены, нерегулярные циклы сна приводят к нарушениям АД и повышают риск развития заболеваний сердца.

Пищевые добавки и комбинации некоторых продуктов могут повышать давление.

Не все пищевые примеси, на которых написан «натуральный», безопасны. Например, такой ингредиент как лакрица может приводить к гипертензии. Это вещество может вступать в действие с антидепрессантами и ингибиторами моноаминооксидазы и повышать давление.

Как понять, что есть проблемы с давлением

Согласно рекомендациям здоровые значения кровяного давления это:

Верхнее значение примерно 120

Нижнее значение примерно 80

Первая стадия гипертензии — это показатели 130-139 для верхнего значения и 80-89 для нижнего.

Вторая стадия гипертензии — 140 и выше и 90 и выше соответственно.

Если верхние значения давления выше 180, нижние — выше 120, а также вы чувствуете боль в груди, головокружение, тяжесть дыхания, то это состояние называется «Гипертензивный криз».

Это состояние требует немедленного обращения к врачу, ведь существует высокий риск инфаркта или инсульта.

Но если высокое давление вовремя выявить и проконтролировать, то риски инфарктов и инсультов значительно снижаются.

