Топ продуктов, которые могут вызвать сильные головные боли

Мигрень — изнуряющая головная боль, сопровождающаяся чувствительностью к свету, болью, как правило, в одной стороне лица, тошнотой и в некоторых случаях даже рвотой. Некоторые продукты питания, такие как темный шоколад и алкоголь могут вызвать мигрень.

Об этом пишет OnlyMyHealth.

Какие продукты могут спровоцировать сильную головную боль

Кофеин

Хотя некоторым людям, страдающим мигренью, кофеин может облегчить неприятные симптомы, для других он может стать провоцирующим фактором. Резкое прекращение потребления кофеина может привести к головным болям отмены, поэтому лучше поддерживать постоянную ежедневную дозу и постепенно снижать ее с течением времени.

Выдержанный сыр

Выдержанные сыры, такие как чеддер, пармезан и гауда, содержат тирамин, известный возбудитель мигрени, образующийся, когда белки в сыре со временем разрушаются.

Переработанное мясо и колбаса

Обработанное и соленое мясо, такое как бекон, колбасы и салями, содержит нитраты и нитриты. Они могут расширять кровеносные сосуды и влиять на возникновение приступов сильной головной боли.

Алкоголь

Алкоголь, особенно красное вино, есть хорошо известным провоцирующим фактором мигрени. Причины сложные, но алкоголь может привести к обезвоживанию и повлиять на кровоток.

Шоколад

Шоколад содержит как кофеин, так и тирамин, что делает его потенциальным провоцирующим фактором мигрени. Исследование, опубликованное в журнале MDPI’s Nutrients, подтвердило, что существует связь между шоколадом и мигренью.

