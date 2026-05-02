Топ продуктов, которые не следует употреблять перед сексом — и вот почему

Некоторые продукты могут снижать либидо, нарушать гормональный баланс и даже «тормозить» достижения оргазма.

Согласно последним исследованиям, количество людей, регулярно занимающихся сексом, уменьшилось. Половина женщин и почти две трети мужчин хотели бы иметь более насыщенную половую жизнь. Неправильное питание нельзя считать главной причиной низкого либидо, однако оно может усугубить уже существующую проблему.

От какой еды лучше отказаться перед сексом

Сахар

Сладости и продукты с высоким содержанием сахара провоцируют резкие скачки инсулина, что может привести к гормональным сбоям и снижению либидо. Чувство усталости и отсутствие энергии — это путь к снижению сексуального желания и способности достичь оргазма.

Алкоголь в больших количествах

Снижает чувствительность, замедляет реакции и может затруднять достижение оргазма.

Продукты, богатые обработанными углеводами

К примеру, белый хлеб, макароны из рафинированной муки и сладкие закуски также негативно влияют на сексуальное здоровье. Чрезмерное потребление обработанных углеводов влечет за собой колебание уровня инсулина, что приводит к снижению уровня тестостерона.

Жирная пища

Фастфуд и жирная жареная пища ухудшает кровообращение, что оказывает непосредственное влияние на сексуальную функцию. Такая пища способствует накоплению холестерина в артериях, что сужает их и осложняет кровоток в половые органы. Это может привести к снижению чувствительности и проблем с достижением оргазма у обоих полов.

Кофе

Чрезмерное употребление кофеина может повышать уровень тревожности и нарушать сон, что в конечном итоге отрицательно сказывается на сексуальном желании.

Молочные продукты

У некоторых вызывают вздутие или ощущение тяжести, что делает секс менее комфортным.

Употребляя определенную пищу, можно повысить уровень дофамина (гормона «удовольствия»). Это свежие фрукты и овощи, особенно черника, авокадо и спаржа.

