Высокое содержание сахара и кислот разрушает эмаль

Пища играет немаловажную роль в здоровье полости рта. Продукты — это контролируемый фактор, который ежедневно влияет на риск кариеса, заболевания десен, износ эмали и баланс микробиому полости рта.

Об этом пишет Realsimple.

Продукты, разрушающие ваши зубы

Сухофрукты

Чрезмерное потребление сухофруктов может нанести больше вреда, чем пользы. Сухофрукты часто рассматриваются как здоровая закуска. Однако они являются высококонцентрированными источниками сахара и очень липкими.

Соленые крекеры и чипсы

Содержащийся в них крахмал распадается на простые сахара и становится пастообразным во время жевания. Это позволяет им легко прилипать и застревать между зубами. Многие люди не ассоциируют их с кариесом, но они могут быть такими же вредными, как конфеты.

Цитрусовые в избытке

Все фрукты имеют определенную питательную ценность, а значит, их не следует полностью исключать из рациона. Однако чрезмерное потребление цитрусовых может несколько нанести ущерб здоровью ваших зубов.

Лимоны, апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые обладают высоким содержанием кислоты и со временем могут разрушать зубную эмаль.

Ароматизированные йогурты

Хотя йогурты содержат кальций, многие ароматизированные разновидности йогуртов содержат много добавленного сахара, который может перевесить пользу для зубов. Прежде чем покупать ароматизированный йогурт, проверьте этикетку с пищевой ценностью, чтобы убедиться, что он не содержит много сахара.

Гранола и энергетические батончики

Их часто рекламируют как здоровую пищу и снеки, однако часто сочетают липкую текстуру с высоким содержанием сахара, особенно если в их состав входят мед и сухофрукты.

